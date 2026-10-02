¿Cómo la desinformación se mezcla con los reclamos sociales de Honduras?

San Pedro Sula, Honduras

El combustible sube, los médicos reclaman pagos y los ciudadanos protestan. Sobre esos hechos reales se introduce otra capa: precios que nadie anunció, respuestas que ningún funcionario dio y movilizaciones cuya organización no se ha comprobado. La desinformación penetra así en los problemas de Honduras: mezcla lo que ocurre con lo que parece posible, hasta dificultar que se distinga entre ambos. Su peligro reside en esa proximidad. Una falsedad puede resultar convincente porque coincide con una experiencia cotidiana: el dinero alcanza menos, trasladarse cuesta más o una consulta médica queda pendiente. El malestar tiene fundamento, pero no demuestra que cualquier mensaje sobre sus causas, responsables o consecuencias sea verdadero. Las verificaciones de EH Verifica y LA PRENSA Verifica permiten reconocer ese mecanismo en combustibles, alimentación, educación, salud, seguridad y decisiones públicas. Al relacionar los casos, aparece un patrón: los problemas del país proporcionan contexto y credibilidad a contenidos que incorporan información inventada o alterada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La escala ya está documentada. Entre enero y julio de 2026 fueron desmentidos 393 bulos . Un análisis de los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura identificó más de 60 : casi la mitad trataba sobre combustibles, agua, salarios, subsidios, remesas y costo de vida. Estos registros muestran amplitud y persistencia; no contabilizan toda la desinformación existente.

La mentira entra por el detalle

La tabla falsa de combustibles desmentida el sábado 26 de septiembre ilustra cómo una información aparentemente rutinaria puede convertirse en un vehículo del engaño. Presentaba precios para Tegucigalpa y San Pedro Sula, anunciaba aumentos de hasta diez lempiras y se atribuía a la Secretaría de Energía. La institución negó haberla emitido. Su apariencia respondía a algo familiar: la estructura semanal que la población consulta para organizar gastos. La falsedad entraba por un detalle concreto, cuánto costaría un galón, pero podía modificar la percepción sobre el alcance de las alzas y las decisiones del Gobierno. La precisión numérica parecía ofrecer certeza donde faltaba autenticidad. En educación, la manipulación fue todavía más reveladora. Un contenido atribuyó a la secretaria Arely Argueta haber ordenado a los docentes trasladarse “en burro” ante los combustibles caros. Incorporaba un comunicado auténtico sobre el regreso a clases presenciales, aunque ese documento no contenía la frase. Aquí, lo verdadero funcionaba como soporte de lo inventado. La existencia del comunicado podía facilitar que se aceptara también el supuesto desprecio hacia los maestros. Una disposición educativa terminaba reinterpretada mediante palabras añadidas: el debate sobre transporte y presencialidad recibía una ofensa fabricada. Algo semejante ocurrió con la cita atribuida a Johana Bermúdez sobre comprar la despensa semanal con mil lempiras . La diputada negó haberla pronunciado y la verificación no encontró respaldo. El contenido podía convertir la preocupación por los alimentos en indignación contra una supuesta minimización de las dificultades familiares.

Cuando un hecho parece confirmar todo