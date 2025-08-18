La imagen viral de la caminata de las iglesias en San Pedro Sula presenta indicios de edición digital

San Pedro Sula, Honduras

El pasado 16 de agosto de 2025 se realizó la Caminata de Oración por Honduras, convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica. La actividad reunió a miles de fieles en más de 50 ciudades del país, entre ellas San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba y Choluteca. Durante la cobertura, Diario LA PRENSA publicó una fotografía /entre muchas más) capturada en el Monumento a la Madre de San Pedro Sula, con el objetivo de reflejar la masiva asistencia en la ciudad industrial.

Horas más tardes, en redes sociales comenzó a circular otra fotografía del mismo punto y con un ángulo similar, pero con notorias inconsistencias. Al compararla con la original difundida por LA PRENSA se detectaron evidencias de alteración digital que exageran la cantidad de asistentes.

LA PRENSA te explica qué es lo que detectó en la foto viral.

Edición digital

Es importante aclarar que las distorsiones detectadas en la fotografía no necesariamente pueden provenir del uso de inteligencia artificial. También es posible que se hayan generado mediante herramientas de edición tradicionales como Photoshop, las cuales permiten clonar, copiar y sobreponer elementos de manera manual. En ambos casos, los resultados suelen dejar rastros visibles: repeticiones de patrones, elementos fuera de contexto, distorsiones o detalles poco naturales. En este caso, uno de los primeros indicios está en la deformación de la fachada en la entrada del edificio, en la forma de la torre y cruz de la iglesia, en el logo y las letras ilegibles del nombre del restaurante y en los automóviles en medio de las aglomeraciones. También, se identificaron bloques de multitudes clonados en diferentes partes de la fotografía, incluso en áreas donde, en realidad, no existe una calle.




