El CNE no ha declarado como ganador de las elecciones a Nasry Asfura al 22 de diciembre

San Pedro Sula, Honduras.
Circula por las redes sociales un arte gráfico de un pseudo medio de comunicación que afirma que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, fue declarado ganador de las elecciones generales 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero es falso que Asfura haya sido declarado oficialmente ganador de los comicios. Aunque el conteo preliminar del CNE lo coloca en primer lugar, al 22 de diciembre el escrutinio aún continúa en Honduras.
Con el 99.92 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional aventaja por más de 30,000 votos a Salvador Nasralla, aspirante por el Partido Liberal.
"Es oficial. A minutos pocos de la confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras ya tiene un nuevo presidente de la República. “Papi a la orden” ha sido declarado ganador de las elecciones generales, convirtiéndose así en el nuevo mandatario del país", dice parte de una publicación en TikTok, compartida más de 180 veces desde el 9 de diciembre de 2025.
Honduras celebró elecciones generales el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con los resultados preliminares, Nasry Asfura encabeza la contienda presidencial, superando a Salvador Nasralla.
A pesar de que han transcurrido 22 días desde la jornada electoral, el CNE aún no ha concluido la revisión de las actas, paso indispensable para realizar la declaratoria oficial y confirmar al ganador de la presidencia.
El proceso ha estado marcado por múltiples denuncias de fraude electoral, demoras significativas en la divulgación de resultados, hechos de violencia política y sanciones impuestas por Estados Unidos a políticos y funcionarios hondureños, lo que ha generado incertidumbre en el ambiente poselectoral, así como obstrucción de partidos políticos en el avance del proceso.
No hay declaratoria
Es falso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya declarado como ganador de las elecciones generales de 2025 a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como lo aseguran publicaciones en redes sociales.
Una búsqueda exhaustiva en internet, utilizando términos clave relacionados, no arrojó resultados que respalden esta afirmación. No se encontró ninguna información oficial ni reportes de medios de comunicación acreditados que avalen lo que circula en plataformas digitales.
Por el contrario, los contenidos periodísticos disponibles informan sobre el avance del escrutinio especial, un proceso mediante el cual se revisan las actas con inconsistencias, tal como lo ha informado EL HERALDO.
Asimismo, una revisión realizada en el sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral muestra el apartado con el conteo en tiempo real de los votos presidenciales y las actas. Hasta las 3:09 p. m. del 22 de diciembre, el 99.92 % de las actas ya había sido escrutado.
Consultada por EH Verifica, una fuente del Consejo Electoral afirmó que todavía no hay una fecha definida para la declaratoria oficial, ya que el escrutinio continúa en curso.
La Ley Electoral establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para hacer pública la declaratoria oficial de resultados.
Por lo tanto, es falso que el CNE haya declarado como ganador de las elecciones generales de 2025 a Nasry Asfura.