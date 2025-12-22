El CNE no ha declarado como ganador de las elecciones a Nasry Asfura al 22 de diciembre

San Pedro Sula, Honduras.

Circula por las redes sociales un arte gráfico de un pseudo medio de comunicación que afirma que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, fue declarado ganador de las elecciones generales 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero es falso que Asfura haya sido declarado oficialmente ganador de los comicios. Aunque el conteo preliminar del CNE lo coloca en primer lugar, al 22 de diciembre el escrutinio aún continúa en Honduras. Con el 99.92 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional aventaja por más de 30,000 votos a Salvador Nasralla, aspirante por el Partido Liberal. "Es oficial. A minutos pocos de la confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras ya tiene un nuevo presidente de la República. “Papi a la orden” ha sido declarado ganador de las elecciones generales, convirtiéndose así en el nuevo mandatario del país", dice parte de una publicación en TikTok, compartida más de 180 veces desde el 9 de diciembre de 2025.

Honduras celebró elecciones generales el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con los resultados preliminares, Nasry Asfura encabeza la contienda presidencial, superando a Salvador Nasralla. A pesar de que han transcurrido 22 días desde la jornada electoral, el CNE aún no ha concluido la revisión de las actas, paso indispensable para realizar la declaratoria oficial y confirmar al ganador de la presidencia. El proceso ha estado marcado por múltiples denuncias de fraude electoral, demoras significativas en la divulgación de resultados, hechos de violencia política y sanciones impuestas por Estados Unidos a políticos y funcionarios hondureños, lo que ha generado incertidumbre en el ambiente poselectoral, así como obstrucción de partidos políticos en el avance del proceso.

No hay declaratoria