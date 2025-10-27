Video viral de “lluvia de peces” en Honduras fue generado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video viral que muestra una supuesta "lluvia de peces" en Honduras, presuntamente grabado por un "turista cubano", circula ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varios peces cayendo del cielo sobre una calle. Sin embargo, LA PRENSA Verifica confirmó que el video es falso. Se trata de un contenido generado mediante inteligencia artificial (IA). “Lluvia de peces grabada por un turista cubano en Honduras Están lloviendo peces”, dice literalmente una publicación de TikTok, compartida más de 1,200 veces desde el 26 de octubre de 2025.

Aunque la llamada "lluvia de peces" es un fenómeno asociado al municipio de Yoro, donde presuntamente ocurre entre mayo y junio con la llegada de las lluvias, el video actual no corresponde a un evento real.

Video de IA

Una búsqueda inversa en Google Lens sobre un fotograma del video no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni evidencia de autenticidad. Asimismo, una búsqueda en Google con las palabras clave "Lluvia de peces + Honduras + turista cubano" no arrojó registros recientes sobre este fenómeno en octubre de 2025. El análisis visual del material revela varias inconsistencias típicas de generación por IA: los peces aparecen y desaparecen de manera poco natural; algunos "salen" del suelo o del techo; la supuesta lluvia se concentra únicamente frente a una casa específica; y las estructuras visibles en el video presentan deformaciones en techos y paredes.

Audio también de IA

LA PRENSA Verifica también analizó el audio del video usando la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, la cual arrojó un puntaje de 9 sobre 100, lo que indica alta probabilidad de generación digital. Según la escala de la herramienta, a menor puntaje, mayor probabilidad de que la voz sea sintética.

Además, no existen reportes oficiales ni registros meteorológicos recientes que confirmen un evento similar en Honduras durante el mes en curso. En conclusión, el video viral que muestra una supuesta lluvia de peces en Honduras, atribuida a un “turista cubano”, es falso y fue creado utilizando inteligencia artificial.