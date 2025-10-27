Video de Roosevelt Hernández con el mensaje “me cansé de ser títere de Mel” es IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que supuestamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sostiene un cartel con el mensaje: “Estoy cansado de ser un títere de Mel”. Sin embargo, se trata de una falsificación generada con inteligencia artificial (IA), basada en una fotografía real del general, tomada en 2025. La secuencia manipulada ha sido compartida más de 420 veces desde al menos el 23 de octubre de 2025, generando desinformación en un contexto electoral sensible.

El general Roosevelt Hernández generó polémica al solicitar que las Fuerzas Armadas reciban copia del acta presidencial directamente desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), argumentando que esta acción garantizaría la transparencia en la transmisión de resultados electorales. No obstante, diversos sectores políticos, sociales y jurídicos han advertido que la solicitud contraviene el carácter apolítico de las Fuerzas Armadas y vulnera el principio de libre sufragio. La Constitución de la República y la Ley Electoral no facultan a los militares a recibir actas, ya que esa responsabilidad recae exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo explicó LA PRENSA Verifica.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa realizada con Google Lens en un fotograma clave del video llevó a una publicación de EL HERALDO del 9 de septiembre de 2025, en la que Hernández aparece con la misma vestimenta y postura. La diferencia: en la imagen original tiene las manos cruzadas, mientras que en el video viral aparece con un cartel en las manos, lo cual evidencia manipulación digital. Además, un análisis técnico reveló movimientos poco naturales, desproporciones corporales y distorsiones faciales, rasgos típicos de una creación con IA.

Audio de IA

En la entrada viral, Hernández presuntamente dice: "Estoy cansado de ser un títere de Mel". LA PRENSA Verifica sometió el audio del video a la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que arrojó un puntaje de 3 sobre 100, lo que indica una alta probabilidad de que la voz sea sintética. Según la escala de esta herramienta, mientras más bajo es el puntaje, mayor es la probabilidad de que el audio haya sido generado artificialmente.

LA PRENSA Verifica intentó obtener la versión oficial del vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. En conclusión, el video que muestra al general Roosevelt Hernández supuestamente acusando a Manuel Zelaya de manipularlo y anunciando su renuncia, es falso. Fue elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial a partir de una fotografía legítima publicada en septiembre de 2025.