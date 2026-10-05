Video de Roberto Contreras lanzándose al agua durante una inundación fue generado con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video que muestra al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, supuestamente lanzándose al agua durante una inundación en esa ciudad. Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. “¿Dónde estoy?”, dice el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, compartida más de 1,110 veces desde el 4 de octubre de 2026.

En los últimos días, San Pedro Sula ha registrado fuertes lluvias que han provocado inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió el 2 de octubre de 2026, cuando una tormenta de aproximadamente 35 minutos generó fuertes corrientes, anegó calles, ingresó a viviendas y arrastró vehículos, como informó LA PRENSA. Entre las zonas afectadas estuvieron el barrio Cabañas, Montefresco Este, sectores de Chamelecón y Valle de Sula, además de calles del barrio Paz Barahona y los alrededores del mercado Dandy. En el barrio Cabañas, más de 150 viviendas resultaron inundadas y, en algunos puntos, el nivel del agua superó un metro de altura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) estimó que al menos 230 familias sufrieron afectaciones por las inundaciones. Las lluvias dejaron pérdidas materiales en viviendas, comercios y vehículos, mientras que la acumulación de basura en los sistemas de drenaje fue señalada por las autoridades como uno de los factores que agravó los anegamientos. Tras las lluvias, Copeco declaró alerta verde durante 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central debido a las condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de nuevas precipitaciones. Para el 5 de octubre, la institución también pronosticó lluvias y chubascos de moderados a fuertes en diferentes regiones del país por el paso de una onda tropical y la convergencia de humedad procedente del Caribe y el Pacífico.

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