Video de Roberto Contreras lanzándose al agua durante una inundación fue generado con IA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video que muestra al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, supuestamente lanzándose al agua durante una inundación en esa ciudad.
Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica.
“¿Dónde estoy?”, dice el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, compartida más de 1,110 veces desde el 4 de octubre de 2026.
En los últimos días, San Pedro Sula ha registrado fuertes lluvias que han provocado inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió el 2 de octubre de 2026, cuando una tormenta de aproximadamente 35 minutos generó fuertes corrientes, anegó calles, ingresó a viviendas y arrastró vehículos, como informó LA PRENSA.
Entre las zonas afectadas estuvieron el barrio Cabañas, Montefresco Este, sectores de Chamelecón y Valle de Sula, además de calles del barrio Paz Barahona y los alrededores del mercado Dandy. En el barrio Cabañas, más de 150 viviendas resultaron inundadas y, en algunos puntos, el nivel del agua superó un metro de altura.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) estimó que al menos 230 familias sufrieron afectaciones por las inundaciones.
Las lluvias dejaron pérdidas materiales en viviendas, comercios y vehículos, mientras que la acumulación de basura en los sistemas de drenaje fue señalada por las autoridades como uno de los factores que agravó los anegamientos.
Tras las lluvias, Copeco declaró alerta verde durante 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central debido a las condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de nuevas precipitaciones.
Para el 5 de octubre, la institución también pronosticó lluvias y chubascos de moderados a fuertes en diferentes regiones del país por el paso de una onda tropical y la convergencia de humedad procedente del Caribe y el Pacífico.
Hecho con IA
Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada a partir de un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que respaldaran la autenticidad del contenido.
Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).
En primer lugar, se observan irregularidades en la integración de la figura de Roberto Contreras con el agua y el escenario de la inundación.
A pesar de estar sumergido en una corriente de agua en movimiento, el cuerpo y la camisa de Contreras no proyectan reflejos coherentes en la superficie del agua.
En los segundos iniciales, los dedos y las manos del sujeto sufren deformaciones al moverse, perdiendo la estructura anatómica natural.
También existen inconsistencias en el comportamiento del agua y en la definición de algunos elementos que aparecen en la escena.
En varios momentos, la corriente presenta cambios abruptos en su textura y forma. Algunas zonas de espuma parecen modificarse sin mantener una continuidad visual clara durante su desplazamiento, algo típico en contenidos creados con IA.
También se observan irregularidades en los contornos de algunos objetos cuando entran en contacto visual con el agua. Sus bordes pierden definición y, por momentos, parecen mezclarse con la corriente, lo que dificulta distinguir con precisión dónde termina un elemento y comienza otro.
Otra inconsistencia se encuentra en la textura de la superficie inundada. Mientras algunas áreas conservan detalles relativamente definidos, otras adquieren una apariencia más uniforme o borrosa durante el movimiento.
El fondo de la escena muestra autos y edificios con bordes borrosos y deformes, rasgos típicos en contenidos creados con IA.
Después de unos segundos, la toma cambia drásticamente hacia una calle diferente a la mostrada al inicio de la secuencia.
En comunicación con LA PRENSA Verifica, Contreras afirmó que no protagonizó la escena que aparece en la publicación viral.
En conclusión, el video que muestra a Roberto Contreras lanzándose al agua durante una inundación es un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA).