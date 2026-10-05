Policía refuerza controles contra extorsión y otros delitos en Gran Terminal de SPS

Durante las jornadas, los policías realizan abordajes a unidades del transporte público y controles preventivos dentro de las instalaciones de la terminal.

San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional mantiene operativos de prevención y seguridad en la Gran Terminal Metropolitana de Buses de San Pedro Sula, como parte de las acciones dirigidas a prevenir delitos que puedan afectar a pasajeros, transportistas y usuarios.

Entre las diligencias se encuentra la verificación de documentos de identidad mediante el sistema NACMIS, así como la revisión del estatus de los vehículos que ingresan o circulan por el sector.

De acuerdo con la Policía Nacional, estas acciones buscan detectar a personas que podrían estar vinculadas con estructuras criminales relacionadas con hechos delictivos que afectan al transporte.

Los agentes también mantienen recorridos a pie dentro de la terminal, donde realizan labores de vigilancia y brindan atención a pasajeros y demás usuarios.

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La presencia policial se mantiene como una medida preventiva ante posibles faltas o delitos en uno de los principales puntos de movilidad de San Pedro Sula.

Las autoridades indicaron que los controles forman parte de las acciones de seguridad dirigidas al sector transporte, aunque no detallaron en el comunicado la cantidad de personas o vehículos inspeccionados durante la jornada.