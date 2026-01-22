El video del pastor que amenaza con “plomazos” está generado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video que se mueve en las redes sociales aparentemente muestra a un pastor de una iglesia afirmando que siempre anda armado para darle un par de “plomazos” a quien intente hacerle daño.

Sin embargo, el contenido es falso. Un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica confirmó que el video fue generado con inteligencia artificial (IA).

“Yo como pastor confío en Dios, pero por si la fe me falla, ando siempre bien armado para ponerle un par de plomazos al que me quiera hacer daño”, se escucha decir literalmente al supuesto líder evangelico en un video de TikTok, compartido más de 4,470 veces desde el 14 de enero de 2026.