Video de Jorge Zelaya en el que afirma que Tomás Zambrano defiende la corrupción fue grabado en 2024

Circula en redes sociales como actual un video en el que el exdiputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, asegura que su Tomás Zambrano, potencial presidente provisional del Congreso Nacional, defiende la corrupción.
Sin embargo, el contenido es engañoso: la grabación no es actual. El video corresponde a una participación de Zelaya en el foro La Entrevista, transmitido en 2024 por Canal 11. En esa intervención, el exparlamentario acusó a Zambrano de encubrir actos de corrupción cometidos durante la gestión del Partido Nacional.
“El exdiputado Jorge Zelaya lanza fuertes señalamientos y afirma que Tomás Zambrano, jefe de bancada y diputado electo, ha sido defensor de prácticas de corrupción del Partido Nacional de Honduras, dejando claro que no comparte sus decisiones ni su línea política", dice literalmente la entrada de una publicación de TikTok, visualizada más de 72,000 veces desde el 20 de enero.
Jorge Zelaya es exdiputado del Partido Nacional en el período 2022‑2026 y excandidato presidencial por el mismo instituto político. Fue el congresista más votado de su partido en las últimas elecciones y, anteriormente, fungió como regidor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Por su parte, Tomás Zambrano, actual diputado nacionalista, está siendo promovido como candidato para presidir el Congreso Nacional. Su postulación cuenta con el respaldo tanto de la bancada del Partido Nacional como del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, quienes han señalado que Zambrano buscará los consensos necesarios para asumir el cargo.
Video de 2024
Una búsqueda inversa en Google, realizada con una captura del video mediante la herramienta Invid We Verify, condujo a un contenido titulado “Raúl Valladares La Entrevista 05/03/2024”, publicado el 5 de marzo de 2024.
Durante su intervención, Zelaya calificó a Zambrano como “un buen jefe de bancada” por defender a miembros del Partido Nacional señalados por corrupción.
Zelaya dice textualmente: "Ha ido a veces mucho más allá en la defensa de la corrupción del partido. Ese es mi punto de vista y así lo manejo. (...) Así, claramente, así lo estoy diciendo: si también defiende la corrupción de mucha gente en el partido, entonces se ha ido mucho más allá de su función como un buen jefe de bancada".
El congresista agregó que "yo lo he felicitado y le he dicho: 'Mire, líder, sinceramente no haría lo que usted ha hecho como jefe de bancada. Por eso le doy gracias a Dios de no haber sido jefe de bancada ni haber buscado nunca la jefatura, porque yo no hubiese defendido a gente del partido como la ha defendido usted".
Esto confirma que el video no es actual y que la declaración de Jorge Zelaya fue emitida en un contexto diferente al de enero de 2026, cuando Tomás Zambrano se perfila como próximo presidente del Congreso Nacional.
En conclusión, el video en el que Jorge Zelaya afirma que Tomás Zambrano “defiende la corrupción” corresponde al año 2024.