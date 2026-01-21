  1. Inicio
Así votaron para la elección de la Junta Directiva Provisional en el Congreso

La conformación de esta junta se dio tras la aprobación de una moción presentada por el diputado Mario Alonso Pérez, representante del departamento de Santa Bárbara

Diputados Jorge Cálix y Tomás Zambrano en el Congreso Nacional.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional conformó este día su nueva junta directiva provisional, la cual quedó integrada por el diputado José Tomás Zambrano como presidente, Godofredo Fajardo en la vicepresidencia y Carlos Ledezma como secretario.

La conformación de esta junta se dio tras la aprobación de una moción presentada por el diputado Mario Alonso Pérez, representante del departamento de Santa Bárbara, la cual fue sometida a votación en el pleno legislativo.

Tomás Zambrano es electo presidente de la Junta Directiva provisional del CN

La propuesta obtuvo el respaldo de 49 diputados del Partido Nacional, 34 del Partido Liberal, dos votos del Partido Innovación y Unidad (PINU), uno de la Democracia Cristiana y un voto del partido Libertad y Refundación (Libre), logrando así la mayoría necesaria para su aprobación.

Con esta decisión, el Congreso Nacional avanza en la reorganización de su estructura directiva de manera provisional, mientras continúan las negociaciones políticas entre las diferentes bancadas representadas en el hemiciclo legislativo.

Haz clic aquí para descargar la nómina

Este nuevo Congreso Nacional estará representado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libertad y Refundación, 2 del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata de Honduras (Pinu) y 1 de la Democracia Cristiana.

