Así queda integrada la nueva Junta Directiva provisional del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

La elección de la directiva, que inicialmente estaba prevista para las 9:00 de la mañana, fue pospuesta primero para la 1:00 de la tarde y luego para las 3:00 pm; sin embargo, el pleno logró instalarse hasta casi las 6:00 de la tarde, luego de gestiones entre las bancadas del Partido Nacional y Liberal.

La Junta Directiva provisional del Congreso Nacional quedó instalada la noche de este miércoles 21 de enero de 2025, tras una jornada marcada por retrasos y reprogramaciones que extendieron el inicio de la sesión por varias horas.

Como resultado de la sesión, el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue electo como presidente de la Junta Directiva provisional del Parlamento, cargo que asumirá de manera transitoria en el inicio del nuevo período legislativo.

La directiva quedó integrada además por Godofredo Fajardo, quien ocupará la vicepresidencia, y Carlos Ledezma, designado como secretario, conforme a lo establecido en la normativa interna del Poder Legislativo.

Previo a la instalación de la Junta provisional, Zambrano había advertido que el Congreso que inicia funciones debe alejarse de prácticas de imposición y confrontación, señalando que el trabajo legislativo debe sostenerse en el diálogo y la construcción de consensos.

La Junta Directiva provisional tendrá a su cargo la conducción inicial del hemiciclo y la organización de los actos formales que darán paso a la elección de la Junta Directiva en propiedad, prevista para el viernes 23 de enero.

La elección de Zambrano se produce en el contexto de la victoria electoral del Partido Nacional, bajo cuya bandera Nasry Asfura resultó electo presidente de Honduras, escenario que redefine las correlaciones de fuerza dentro del Congreso Nacional.