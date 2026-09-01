Video del helicóptero de EE UU haciendo pruebas en el estadio Juan Ramón Brevé está generado con IA

“Pruebas y maniobras de emergencia en el estadio Juan Ramón Breve Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho”, dice textualmente la descripción de un clip en TikTok, compartido más de 80 veces desde el 29 de agosto.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra a un hombre relatando, desde la cancha del estadio Juan Ramón Brevé, en Juticalpa, Olancho, cómo un helicóptero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realiza pruebas.

El estadio Juan Ramón Brevé Vargas es sede de partidos de la Liga Nacional de Honduras, entre ellos los que disputa como local el Olancho FC.

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa de las imágenes del video viral en diferentes buscadores para rastrear su origen y determinar si existían registros previos de la supuesta presencia de un helicóptero de Estados Unidos en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en Juticalpa, Olancho.

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La búsqueda no arrojó registros del supuesto hecho. Tampoco se encontraron publicaciones de medios de comunicación, equipos de la Liga Nacional ni otras organizaciones deportivas vinculadas con el recinto, ni de entidades oficiales de Honduras o de Estados Unidos que documentaran la presencia o las supuestas pruebas de la aeronave que usuarios presentan como reales en redes sociales.

La ausencia de registros sobre un hecho de estas características llevó a LA PRENSA Verifica a ampliar la revisión y analizar si la secuencia podía haber sido creada artificialmente.

Un análisis técnico realizado identificó varias inconsistencias visuales en la secuencia viral. A pesar de que las hélices del helicóptero están en pleno movimiento y la aeronave simula despegar, no se observa una interacción física coherente con el entorno.

Las sombras proyectadas sobre la grama durante la maniobra de despegue son inestables y no corresponden con la posición del helicóptero.

Además, el modelo de la aeronave presenta distorsiones estructurales a medida que avanza la secuencia. Las personas que aparecen al fondo, cerca de la rampa, tampoco muestran movimientos naturales y fluidos ni proyectan sombras.

La iluminación del hombre que habla frente a la cámara tampoco coincide con la luz difusa que se observa en las graderías del estadio.

Cuando el helicóptero se eleva, el supuesto césped del estadio Juan Ramón Brevé Vargas permanece completamente inmóvil. Tampoco se aprecia turbulencia en la ropa o el cabello del hombre que aparece en primer plano ni en la pancarta publicitaria ubicada al fondo.

Otro elemento aparece en la esquina inferior derecha del video: el logotipo de Gemini, herramienta de inteligencia artificial de Google. Este indicio se suma a las inconsistencias detectadas durante el análisis de la secuencia.

Tras identificar estas señales, LA PRENSA Verifica sometió el contenido a la herramienta de detección de inteligencia artificial de Hive Moderation para complementar el análisis.

La herramienta determinó una probabilidad del 99.9% de que la secuencia haya sido generada mediante inteligencia artificial.