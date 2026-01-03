Video en el que Bukele recibe el Año Nuevo encendiendo pirotecnia es de 2019, no de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video presentado como actual en el que se muestra al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encendiendo pirotecnia durante una celebración de Año Nuevo. Según la descripción de una de las publicaciones, las imágenes corresponden al 1 de enero de 2026. Sin embargo, el video no es reciente. La grabación corresponde en realidad a la celebración de Año Nuevo de 2019. “Así celebró el Año Nuevo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartiendo un momento festivo mientras reventaba cohetes para dar la bienvenida al nuevo año”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 1 de enero del 2026.

Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador. Antes de ser mandatario, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, la capital de El Salvador. En 2019 asumió la presidencia del país tras ganar las elecciones como candidato del partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aunque inició su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Es de 2019