El video en el que Bukele se refiere a Honduras por no poder controlar la inseguridad es de 2025, no de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente se refiere en 2026 a los problemas de Honduras para controlar la inseguridad. La publicación es engañosa. Aunque la secuencia es legítima, fue grabada en marzo de 2025. Además, Bukele no habló únicamente de Honduras, sino también de otros países de la región. "Países pequeños como Honduras. No, no podemos controlar el territorio, tenemos que dejarle esa zona a los cárteles, la otra zona a la organización criminal y los barrios a las pandillas", son las presuntas palabras de Bukele que han sido compartida más de 6,500 veces en TikTok desde el 27 de mayo.

Durante las últimas semanas, Honduras registró varios episodios violentos que dejaron al menos 26 víctimas mortales. Entre ellos figura una masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, departamento de Colón, que dejó 20 fallecidos, así como otro hecho violento en la zona fronteriza de Corinto, Omoa, departamento de Cortés, donde murieron seis personas. De acuerdo con información publicada por El Heraldo, en lo que va de 2026 se han contabilizado 72 muertes vinculadas a 15 masacres registradas a nivel nacional. Ante este panorama, las autoridades han impulsado cambios en su estrategia de combate al crimen organizado. Entre las medidas adoptadas destaca la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen, establecida mediante una reforma al Código Penal aprobada a través del Decreto Legislativo 84-2026. La nueva institución tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones de distintas dependencias de seguridad del Estado. Asimismo, se concretó la sustitución de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) por la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, como parte de la reorganización de los organismos de seguridad. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad anunció que concentrará sus esfuerzos contra la criminalidad en aproximadamente 30 municipios identificados como los de mayor incidencia delictiva del país. Según explicó Gerzón Velásquez, secretario de Seguridad, estos territorios concentran una proporción significativa de los delitos violentos registrados en Honduras, por lo que serán priorizados en las operaciones policiales y las labores de inteligencia. Las nuevas medidas generan expectativas entre la población, que espera una reducción de los índices de violencia y resultados concretos que contribuyan a disminuir la percepción de inseguridad. Sin embargo, las declaraciones atribuidas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que circulan en redes sociales no son recientes y tampoco guardan relación con los hechos violentos ocurridos recientemente en Honduras.

Video de 2025

Una búsqueda inversa en Google realizada con un fotograma clave del video viral permitió localizar la secuencia original, publicada el 22 de marzo de 2025 en el canal de YouTube del medio salvadoreño MBN Digital. El fragmento utilizado en las publicaciones virales aparece a partir del minuto 1:10. Sin embargo, al revisar el contexto completo del video, se verifica que el presidente Nayib Bukele se refiere de manera general a los problemas de control territorial que enfrentan varios países de América Latina, y no exclusivamente a Honduras.