Roberto Contreras no dijo que “si los azules ganan hay que aceptarlo”

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El actual alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal desmintió en sus redes sociales la cita falsa, atribuida falsamente a un arte del medio Hoy Mismo

  • 08 de diciembre de 2025 a las 17:08 -
  • Paola Ávila
Contreras también funge como presidente de Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

 Imagen: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un arte gráfico que atribuye a Roberto Contreras, alcalde liberal de San Pedro Sula, una supuesta frase en la que expresa apoyo al Partido Nacional y descalifica a con una adjetivación a los militantes de Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, es falso. Contreras desmintió la frase en sus cuentas oficiales y LA PRENSA Verifica comprobó que el arte viral suplanta la identidad gráfica del noticiero Hoy Mismo.

“Si los azules ganan hay que aceptarlo, lo importante es que ya sacamos a los ñangaras”, es la presunta cita del presidente del Partido Liberal desplegada en una entrada de X, visualizada más de 21,800 veces desde el 7 de diciembre.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 8 de diciembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 8 de diciembre de 2025.

 (Imagen: X)

Una semana después de las elecciones generales, celebradas el 30 de noviembre, comenzó a moverse esta desinformación adjudicada a Contreras. Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, del Partido Nacional, aventaja por un margen estrecho a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en la contienda presidencial.

No hay registro

Una revisión en medios de comunicación así como en diferentes buscadores no muestra ninguna publicación o información que confirme que Roberto Contreras pronunció la frase viral.

Eso sí, LA PRENSA Verifica encontró una publicación en el perfil de Facebook de Contreras en el que desmiente el contenido: “Aclaro esto de forma pública. No crean en falsas informaciones. Gracias”.

Suplantación a un medio

La pieza viral que verificamos incluye el logo de Hoy Mismo, pero ese distintivo solamente aparece en transmisiones del noticiero y no forma parte de su línea gráfica. El medio comparte artes gráficos elaborados por Tunota.com, perteneciente al mismo grupo de medios digitales.

LA PRENSA Verifica revisó el contenido reciente del medio en las cuentas oficiales (Facebook e Instagram) y no encontró evidencia de que haya difundido la cita ni una imagen similar.

En conclusión, la frase “si los azules ganan hay que aceptarlo, lo importante es que ya sacamos a los ñangaras”, atribuida a Roberto Contreras es falsa. El arte viral suplanta la identidad de Hoy Mismo y utiliza una cita que él no pronunció.

redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

