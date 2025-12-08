No es el lanzamiento de la candidatura de JOH, es una imagen de él en libertad

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen del expresidente Juan Orlando Hernández, vestido con traje oscuro y camisa blanca, acompañada de una afirmación que asegura que ha presentado su candidatura presidencial para el período 2030-2034.

Sin embargo, es falso. La imagen del exmandatario utilizada para difundir la desinformación corresponde a su primer mensaje tras recibir el indulto del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, hasta ahora no hay confirmación oficial ni declaraciones públicas que respalden esa versión.

"JUAN ORLANDO HERNANDEZ LANZARA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL 2030 - 2034", dice literalmente una publicación de TikTok, compartida más de 900 veces desde el 6 de diciembre del 2025.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad tras permanecer más de tres años en una prisión de Estados Unidos.

Según los registros del Federal Bureau of Prisons (BOP), Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump le concediera un indulto presidencial el pasado 28 de noviembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El exmandatario fue condenado en junio de 2024 a 45 años tras haber sido declarado culpable en un tribunal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego.