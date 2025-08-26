El mayor número de femicidios ocurrió bajo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa

San Pedro Sula, Honduras

Tania Pinto, diputada del Partido Nacional, afirmó que el gobierno de Xiomara Castro es en el que más casos de femicidios se han registrado. “Ha sido en el gobierno de la presidenta mujer (Xiomara Castro) cuando más femicidios ha habido en Honduras” (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 1:00:10). Sin embargo, es falso. El gobierno en el que más femicidios se registraron fue durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2014), con un total de 1,188 casos, de acuerdo con los datos disponibles del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). LA PRENSA Verifica preguntó a Pinto sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

No fue el gobierno con más femicidios

Un femicidio se define como la muerte de una mujer por razones de género, motivada por odio o desprecio hacia su condición, y se da en contextos como violencia de pareja, doméstica, sexual, acoso o cuando se comete con ensañamiento o maltrato previo o posterior al deceso. LA PRENSA Verifica analizó las cifras de femicidios detalladas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Centro de Derechos de la Mujer (CDM) y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ormusa). Durante la administración de Manuel Zelaya (2006-2009) se reportaron niveles altos de violencia contra las mujeres. En 2006 hubo 202 femicidios, en 2007 un total de 295, en 2008 se alcanzaron 312 y en 2009 se registraron 363 casos. En el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) la violencia alcanzó su punto más alto. En 2010 se contabilizaron 194 femicidios, en 2011 fueron 267, en 2012 subió a 319 y en 2013 llegó al máximo histórico con 408 casos. Durante los dos mandatos de Juan Orlando Hernández (2014–2021), Honduras registró un total de 2,279 femicidios. En su primer gobierno (2014–2017) se contabilizaron 1,101 casos, mientras que en el segundo (2018–2021) fueron 1,178. En el actual gobierno de Xiomara Castro (2022-2025) se han registrado hasta ahora 826 femicidios. El desglose anual muestra 194 casos en 2022, 248 en 2023, 230 en 2024 y 154 en lo que va de 2025 (hasta el 15 de agosto). Por su parte, de acuerdo a los datos disponibles de Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en el segundo mandato de Hernández (2017-2021) se registraron 1,567 femicidios, siendo 2019 el año con más casos (380) y 2020 el de menor incidencia (278). En el gobierno de Castro, de 2022 a julio de 2025, se contabilizan 1,060 femicidios. El pico fue en 2023 con 386 casos, mientras que en lo que va de 2025 suman 146.