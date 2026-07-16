Johana Bermúdez no dijo que ella no representaba a la comunidad garífuna

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, la afirmación de que no representa a la comunidad garífuna. Es falso. LA PRENSA no encontró registros en medios de comunicación, fuentes oficiales ni otras informaciones confiables que demuestren que Bermúdez hizo esa declaración. "Yo nunca he dicho que represento a la comunidad garífuna", es, textualmente, la presunta cita de Bermúdez que ha sido difundida en Facebook desde el 16 de julio.

El 15 de julio de 2026, integrantes de la comunidad garífuna realizaron una protesta sobre la carretera CA-13, a la altura del desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, Atlántida. La manifestación tuvo como principal exigencia la liberación inmediata de varios defensores garífunas, quienes fueron detenidos recientemente durante un desalojo ejecutado en la comunidad de San Juan, de acuerdo con información publicada por LA PRENSA. Como antecedente, el 6 de julio de 2026 se registró un enfrentamiento entre agentes policiales y pobladores de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, quienes se opusieron a un desalojo. El incidente dejó varias personas capturadas y antecedió la protesta realizada el 15 de julio.

Cita falsa