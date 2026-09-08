La cirugía era real, las imágenes no: así se propagó la desinformación sobre Manuel Zelaya

San Pedro Sula, Honduras

Una intervención médica real bastó para desencadenar una oleada de desinformación. Después de conocerse que el expresidente Manuel Zelaya Rosales fue sometido a una cirugía de emergencia, comenzaron a circular en redes sociales imágenes que supuestamente mostraban su estado de salud, recuperación y permanencia en el hospital. LA PRENSA Verifica identificó varios contenidos vinculados con el episodio que fueron difundidos con información falsa o engañosa. Algunas imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial (IA), mientras que otras corresponden a fotografías reales tomadas años atrás y reutilizadas para hacerlas pasar como actuales.

La avalancha de contenidos surgió a partir de un hecho verdadero: Zelaya fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del 2 de septiembre de 2026 para extraer una acumulación de líquido alrededor del corazón, después de ser diagnosticado con pericarditis. El expresidente informó públicamente el 3 de septiembre que había sido sometido a una intervención quirúrgica en un hospital privado de Tegucigalpa. Zelaya explicó que el procedimiento duró aproximadamente una hora, resultó exitoso y posteriormente se encontraba fuera de peligro. El exmandatario también relató que comenzó a sentir malestares, como presión en el tórax y falta de aire, antes de ser atendido de emergencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 7 de septiembre salió de Honduras con rumbo a México junto con su familia para continuar con estudios y atención médica especializada. La información sobre su estado de salud se propagó rápidamente. Con ella también comenzaron a circular contenidos falsos o descontextualizados que pretendían llenar los vacíos de información sobre su recuperación y permanencia en el hospital.

De lo real a lo engañoso

LA PRENSA Verifica detectó seis imágenes relacionadas con la hospitalización de Manuel Zelaya que circularon después de conocerse su intervención quirúrgica. Los contenidos fueron replicados por medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales. Aunque todas las imágenes aprovecharon el mismo acontecimiento, no fueron creadas ni difundidas de la misma manera. Parte del contenido fue generado con inteligencia artificial (IA) para representar escenas que no ocurrieron, mientras que otras publicaciones utilizaron fotografías auténticas de Zelaya captadas años atrás y las presentaron como si documentaran su reciente emergencia médica.

De esta manera, la desinformación partió de un acontecimiento verdadero y añadió material visual que no correspondía a lo sucedido. Entre los contenidos detectados aparecen imágenes que representan a Zelaya hospitalizado y que fueron generadas digitalmente. Una de ellas ya fue analizada por LA PRENSA Verifica. La imagen muestra al exmandatario con una camisa azul, recostado en una cama de hospital y aparentemente conectado a equipos médicos.

El análisis detectó anomalías en las manos, textos deformados, conexiones médicas poco definidas y otros elementos visuales inconsistentes. Además, Hive Moderation determinó una probabilidad del 99.9% de que la imagen hubiera sido generada con IA. El mismo procedimiento se aplicó a las demás imágenes analizadas. En la mayoría de los casos, la herramienta arrojó una probabilidad del 99.9% de que hubieran sido generadas con inteligencia artificial. Otra parte de la oleada de desinformación siguió una estrategia distinta. En estos casos no fue necesario crear una fotografía: se reutilizaron imágenes reales de Manuel Zelaya tomadas años atrás y se les atribuyó un contexto diferente. Las búsquedas inversas permitieron rastrear las fotografías hasta publicaciones anteriores a septiembre de 2026, lo que demuestra que no documentan la reciente intervención quirúrgica del expresidente. Esta modalidad puede resultar especialmente engañosa porque la fotografía en sí misma no está manipulada. Lo falso es el momento y las circunstancias que se le atribuyen, lo que puede generar confusión entre los usuarios.

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