Imagen de rótulo que prohíbe la entrada de “cachurecos” a playas de Tela fue manipulada

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una fotografía que afirma una supuesta restricción de ingreso para “cachurecos”, término utilizado para referirse a simpatizantes del Partido Nacional, en las playas de Tela. No obstante, esta información es falsa. La imagen fue manipulada digitalmente a partir de una versión original publicada por la alcaldía de Tela en sus cuentas oficiales. “Excelente, está medida si me gusta”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida el 28 de marzo de 2026.

Durante la Semana Santa, las autoridades municipales de Tela y Puerto Cortés implementaron una serie de medidas para garantizar el orden, la seguridad y la limpieza en las playas ante la alta afluencia de turistas. Entre las disposiciones destacan la prohibición del uso de anafres y fogatas en la arena, la restricción del ingreso de vehículos a las zonas de bañistas, así como la limitación de envases de vidrio y la instalación de campamentos o hamacas. En Tela, el incumplimiento de estas normas puede acarrear multas que oscilan entre 200 y 2,000 lempiras. De forma paralela, las autoridades desplegaron operativos de seguridad con más de 1,600 agentes policiales como parte de la campaña “Cuida de los que en ti confían”, orientada a proteger a las familias durante el feriado.

Manipulación digital

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens condujo a una nota Radio HRN, publicada el 28 de marzo de 2026, titulada “¿Disfrute o prohibición? Semana Santa traerá restricciones en playas de Tela”. En ese artículo se incluyen varias fotografías de rótulos con restricciones en la playa de Tela. Sin embargo, en ninguna aparece una prohibición dirigida a “cachurecos”. Las imágenes originales de los rótulos fueron compartidas por la cuenta oficial de la municipalidad de Tela el 26 de marzo de 2026, lo que confirma que la imagen viral fue alterada a partir de un material auténtico.



