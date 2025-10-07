Honduras no ha hecho una presentación de su arsenal militar: son imágenes creadas con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes se viralizó un carrusel que atribuye a Honduras un “arsenal” ligado a la tensión con El Salvador en el Golfo de Fonseca.

Pero, en realidad, las imágenes no corresponden a registros reales: son deepfakes, contenidos falsos generados o manipulados con inteligencia artificial (IA).

"Qué pedo con Honduras anda buscando que El Salvador lo ponga quieto Qué ondas ahí", dice literalmente una publicación en TikTok, compartida más de 240 veces desde el 3 de octubre.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, Honduras denunció incursiones reiteradas de embarcaciones de la Marina de El Salvador en aguas que considera de su jurisdicción en el Golfo de Fonseca.

Según las autoridades hondureñas, tras el ingreso del guardacostas PM-8 en aguas nicaragüenses, la Fuerza Naval de Nicaragua envió una unidad para escoltarlo fuera de su zona.

En respuesta, Honduras declaró máxima alerta, reforzó patrullajes marítimos y aéreos, y desplegó guardacostas y unidades de reacción rápida.