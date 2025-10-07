  1. Inicio
Honduras no ha hecho una presentación de su arsenal militar: son imágenes creadas con IA

  • 07 de octubre de 2025 a las 11:18 -
  • José Quezada
Honduras no ha hecho una presentación de su arsenal militar: son imágenes creadas con IA

Las fotografías viralizadas fueron creadas con inteligencia artificial, constató LA PRENSA Verifica.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras
En redes se viralizó un carrusel que atribuye a Honduras un “arsenal” ligado a la tensión con El Salvador en el Golfo de Fonseca.

Pero, en realidad, las imágenes no corresponden a registros reales: son deepfakes, contenidos falsos generados o manipulados con inteligencia artificial (IA).

"Qué pedo con Honduras anda buscando que El Salvador lo ponga quieto Qué ondas ahí", dice literalmente una publicación en TikTok, compartida más de 240 veces desde el 3 de octubre.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, Honduras denunció incursiones reiteradas de embarcaciones de la Marina de El Salvador en aguas que considera de su jurisdicción en el Golfo de Fonseca.

Según las autoridades hondureñas, tras el ingreso del guardacostas PM-8 en aguas nicaragüenses, la Fuerza Naval de Nicaragua envió una unidad para escoltarlo fuera de su zona.

En respuesta, Honduras declaró máxima alerta, reforzó patrullajes marítimos y aéreos, y desplegó guardacostas y unidades de reacción rápida.

Camiones oscuros

La primera imagen del carrusel, evaluada con la herramienta Hive Moderation —especializada en detección de contenido creado por IA— arrojó 96.1% de probabilidad de generación digital.

El examen visual refuerza la sospecha: la bandera en los vehículos y el color de los uniformes no corresponden a los usados por las Fuerzas Armadas.

Además, los vehículos aparecen alineados de forma perfecta, las viviendas repiten detalles idénticos y la carretera carece de texturas habituales, patrones típicos de imágenes sintéticas.

Camiones claros

La segunda fotografía, analizada con la herramienta Hive Moderation, arrojó 69.4% de probabilidad de haber sido generada con IA.

La revisión visual refuerza la sospecha: balcones, ventanas y postes de luz aparecen deformados; las figuras humanas en las aceras muestran rostros y extremidades borrosas o antinaturales; y los vehículos militares repiten forma, color y modelo de manera exacta, indicio de clonación digital.

Fila curva ordenada

La tercera imagen, evaluada con Hive Moderation, arrojó 93% de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial.

El examen visual lo respalda: tanques y camiones idénticos en forma y detalles, y texturas de la calzada indefinidas.

Fila recta

La cuarta imagen registró 81.4% de probabilidad de haber sido generada artificialmente, según la herramienta de detección de IA Hive Moderation.

La quinta imagen registró 99.9 % de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial, según Hive Moderation.

En conclusión, Honduras no presentó ningún “arsenal” contra El Salvador: las fotografías viralizadas fueron creadas con inteligencia artificial, constató LA PRENSA Verifica.

  • Fuentes
    Herramienta Hive Moderation
