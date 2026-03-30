El falso futbolista de Concacaf: estafó a cuatro equipos, yates, mujeres y terminó preso

Esta es la insólita historia de un falso futbolista de la Concacaf que logró a estafar a cuatro clubes sin jugar un minuto, se dio varios lujos y terminó en la cárcel. También fue denunciado por la madre de su hijo por amenazas de muerte.
Su nombre es Bernio Jordan Enzo Verhagen, consiguió ser contratado por hasta cuatro clubes de fútbol en un solo año (2019) sin ser futbolista y ni haber jugado un solo minuto en ninguno de ellos. ¿Cómo lo hizo? Su historia en el mundo del balompié ha traspasado fronteras e incluye una maraña de un sinnúmero de mentiras, un supuesto secuestro y hasta una fuga de la policía.
Bernio Verhagen nació en Surinam y tiene nacionalidad holandesa. Cuando estafó a los clubes tenía 25 años, hoy tiene 32 y hasta tiene su propia página en Transfermarkt.
Según el portal VICE Países Bajos, Verhagen es extremo derecho que se formó en las juveniles del club holandés Willem II. Su odisea por el exterior comenzó en 2019, cuando firmó por el FC Dinamo-Auto Tiraspol, un club de Transnistria, un territorio separatista de Moldavia que declaró su independencia en 1990, pero allí nunca debutó con el equipo y poco tiempo después regresó a su patria.
A pesar de no haber jugado ni un solo minuto, Bernio Verhagen luego fichó por el Cape Town City FC de la primera división de Sudáfrica.
En julio de 2019, Bernio Verhagen publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen de su presentación y otra vistiendo su nueva camiseta.
Sorprendentemente, tampoco jugó ni una sola vez con ese equipo y apenas treinta días después fue contratado por un nuevo club de fútbol: el Audax Italiano de Chile.
Su inesperado traspaso al Audax Italiano de Chile fue noticia en el país sudamericano, donde se anunció que llegaría de “prueba” y como “producto de las relaciones internacionales” de ese equipo.
Nuevamente, nunca se le vio pisar el césped y, a comienzos de noviembre, el equipo de fútbol danés Viborg FF, de primera división y campeón de la Copa de Dinamarca en el año 2000, anunció con bombos y platillos el fichaje de Verhagen.
Ya en Europa, y justo antes de que el Viborg lo presentara como su contratación, el surinamés habló con el diario chileno La Tercera, en donde aseguró que había dejado el Audax por insultos racistas dentro del plantel.
Sin embargo, el club Viborg FF fue consciente de que habían sido timados por Bernio Verhagen y rápidamente se dieron cuenta de que no era un futbolista profesional: "No sabía dar un pase a tres metros", recuerdan.
Tras una investigación, el Viborg FF reveló que el supuesto futbolista había utilizado correos fraudulentos y documentos falsos para hacer creer que era representado por Stellar Group, la empresa de representación que lidera Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, Saúl Ñíguez, Ben Chilwell, Trippier, Maxi Gómez, entre otros futbolistas.
Además, Bernio Verhagen había simulado previamente ser jugador de dos clubes daneses, y que tras ser consultado confirmaron que no tenían idea de quién era Verhagen.
Por otro lado, el diario chileno La Tercera aseguraba que Verhagen había viajado a Europa con una chilena que era su novia y que esta lo había denunciado por maltrato físico y aseguraba que estaba secuestrada en Dinamarca. La denuncia lo puso bajo los reflectores y allí empezaron las dudas sobre si en realidad era un futbolista.
El 26 de noviembre, el Viborg FF anunció que había rescindido su contrato con Bernio Verhagen y, un día después, éste fue detenido por la policía en Dinamarca por los delitos de agresión y robo a varias personas, incluido a su pareja chilena. También fue acusado de fraude el 3 de diciembre 2019.
No obstante, su complicada historia no terminó ahí. El 16 de diciembre de 2019, mientras era trasladado a un centro penitenciario, se escapó de las autoridades que lo custodiaban.
Finalmente, fue recapturado en la madrugada del día siguiente. Aunque tendría prisión preventiva hasta finales del mes de enero, su intento de fuga habría costado hasta tres años tras las rejas, según han afirmado medios locales.
Fuera del fútbol también tiene una vida desordenada, la madre de su hijo lo denunció por 'amenazas de muerte' contra ella y su padre.
Luego de eso tuvo otro lío de faldas, cuando llegó a Dinamarca lo hizo con una nueva novia, la chilena Nayaret Muci que lo acusó de: "Me tiene secuestrada. Me golpeó y escupió mi cara. No me quiere devolver a Chile. Ayuda".
Verhagen iba a ir preso por la denuncia de su pareja y al enterarse se dio a la fuga cuando se dirigía a declarar escoltado. Tras varios días la policía lo encontró y ahora está preso. Se montó un fuerte dispositivo policial que localizó al holandés en un sótano. Se supone que iba camino de Suecia.
Bernio Verhagen, ‘el Mitómano del fútbol’, como conocen en las redes sociales, también estafó a otras personas en Cartagena, Colombia, en junio de 2021. Engañó a la agencia Fiu Tour que lo denunció. Fueron más 25 millones de pesos colombianos los que estafó Verhagen a esta empresa “entre servicios de lancha rápida, yate, alimentación, chicas y bebidas”.
Bernio Verhagen cumple una condena de 9 años por dos robos a domicilios neerlandeses después de que un tribunal de Países Bajos reclamase su extradición desde Colombia donde fue detenido por querer pagar a unas señoritas de compañía con una transferencia de dinero que nunca llegaba. Las meretrices, que tienen mucha calle, solo aceptaban dinero en efectivo, como es obvio.
La extradición de Verhagen fue autorizada por Gustavo Petro, presidente de Colombia, a través de la resolución 323 de 2023, y se deriva de sus actividades fraudulentas en Cartagena y Santa Marta.