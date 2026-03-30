El falso futbolista de Concacaf: estafó a cuatro equipos, yates, mujeres y terminó preso

Su nombre es Bernio Jordan Enzo Verhagen, consiguió ser contratado por hasta cuatro clubes de fútbol en un solo año (2019) sin ser futbolista y ni haber jugado un solo minuto en ninguno de ellos. ¿Cómo lo hizo? Su historia en el mundo del balompié ha traspasado fronteras e incluye una maraña de un sinnúmero de mentiras, un supuesto secuestro y hasta una fuga de la policía.