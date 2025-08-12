Sheinbaum no dijo que la muerte de Miguel Uribe es “buena para Colombia”: el video está manipulado con IA

San Pedro Sula, Honduras
Tras la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, comenzó a circular en redes sociales un video que atribuye a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una supuesta declaración en la que afirma que la muerte de Uribe es un hecho favorable para Colombia.
Sin embargo, la declaración es falsa: el clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia original corresponde a “La Mañanera” del 4 de agosto de 2025, la conferencia de prensa matutina que Sheinbaum ofrece diariamente, y en ningún momento la presidenta mexicana mencionó al senador.
Además, la comparecencia de la mandataria se realizó una semana antes del fallecimiento de Uribe.
“Se dio la noticia de la muerte de Miguel Uribe pues eso es bueno para Colombia un político menos de que preocuparse”, se escucha en la grabación de una publicación de X compartida el 11 de agosto de 2025, que suma más de 106,000 visualizaciones.
El precandidato presidencial Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció internado en estado de gravedad y con pronóstico reservado durante más de dos meses, tras sufrir un atentado en el que recibió tres disparos durante un mitin político el 7 de junio.
Video manipulado
Una búsqueda inversa con un fotograma clave ubicó el video original en el canal de Youtube Claudia Sheinbaum Pardo titulado: “Evaluamos salud de 4 millones de estudiantes en primarias públicas. Conferencia presidenta Sheinbaum”, publicado el 4 de agosto de 2025.
LA PRENSA Verifica transcribió la conferencia completa (2:17:09 de duración) utilizando la herramienta Gladia, sin encontrar evidencia de tal declaración sobre la muerte de Uribe.
Al analizar el audio con la herramienta Hiya, tecnología especializada en detectar voces generadas con inteligencia artificial (IA), arrojó una puntuación de 23/100, que según su escala, indica alta probabilidad de ser un deepfake.
Además, LA PRENSA Verifica revisó las cuentas oficiales de Sheinbaum (Facebook, Instagram, X) y no encontró comunicados ni declaraciones sobre el reciente fallecimiento de Uribe entre el 11 y 12 de agosto, fechas posteriores al deceso.
En resumen, el video en el que supuestamente Sheinbaum celebra la muerte de Uribe es falso. El audio fue modificado con inteligencia artificial a partir de una conferencia de prensa brindada el 4 de agosto de 2025, días antes de la muerte de Uribe.