Sheinbaum no dijo que la muerte de Miguel Uribe es “buena para Colombia”: el video está manipulado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, comenzó a circular en redes sociales un video que atribuye a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una supuesta declaración en la que afirma que la muerte de Uribe es un hecho favorable para Colombia.

Sin embargo, la declaración es falsa: el clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia original corresponde a “La Mañanera” del 4 de agosto de 2025, la conferencia de prensa matutina que Sheinbaum ofrece diariamente, y en ningún momento la presidenta mexicana mencionó al senador.

Además, la comparecencia de la mandataria se realizó una semana antes del fallecimiento de Uribe.

“Se dio la noticia de la muerte de Miguel Uribe pues eso es bueno para Colombia un político menos de que preocuparse”, se escucha en la grabación de una publicación de X compartida el 11 de agosto de 2025, que suma más de 106,000 visualizaciones.

El precandidato presidencial Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció internado en estado de gravedad y con pronóstico reservado durante más de dos meses, tras sufrir un atentado en el que recibió tres disparos durante un mitin político el 7 de junio.