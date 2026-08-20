Es un montaje la imagen de los 10 más buscados de Honduras que incluye al tiktoker “Soy Rosel”

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que incluye a Rosel Ariel Archaga Rodas, mejor conocido como “Soy Rosel”, en una supuesta lista de los 10 más buscados, después de ser acusado por tratos degradantes en contra de un menor de edad. Sin embargo, es falso. La imagen viral modifica el afiche oficial de los 10 más buscados de Honduras, publicado el 29 de julio de 2025, y coloca a Archaga Rodas en lugar del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez Además, el comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, confirmó a LA PRENSA Verifica que la institución policial no publicó esa imagen que incluye al creador de contenido. “Los 10 más buscados con orden de captura. Rosel Ariel Archaga Rodas, L.3,000.000 de Lempiras” dice textualmente la imagen que circula vía WhatsApp desde el 20 de agosto de 2026.

Los creadores de contenido hondureños Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, y Urías Jabín Lobo Montoya, conocido como “Urías Lobo”, enfrentan un proceso judicial derivado de un video grabado el 16 de agosto de 2026 en el parque central de Danlí, El Paraíso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las imágenes, Lobo aparece cortándole el cabello a un menor de edad, mientras se habría ofrecido al niño 500 lempiras a cambio de raparlo. El contenido posteriormente fue difundido en redes sociales y generó críticas por la exposición y ridiculización del menor. A raíz de la difusión del video, la Fiscalía Regional de Oriente inició una investigación y posteriormente el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra ambos creadores de contenido por el presunto delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad. Según la acusación, durante el hecho también se habrían realizado expresiones que ridiculizaban al menor y señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud. El 19 de agosto, agentes policiales capturaron a Urías Lobo en Danlí. Al día siguiente, un juez de Letras de Danlí le dictó detención judicial, por lo que quedó a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso. En el caso de “Soy Rosel”, el Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal, pero hasta este 20 de agosto no se había confirmado públicamente su captura. Su abogado informó que el creador de contenido se presentaría voluntariamente ante la justicia, aunque no precisó la fecha, como reportó LA PRENSA.

Es un montaje

Una búsqueda inversa en Google de la imagen viral permitió encontrar una nota de El Heraldo en la que se mostraba la imagen original, correspondiente al afiche de los 10 más buscados con fecha del 29 de julio de 2025. En el primer puesto de la imagen aparece el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, por quien se ofrece una recompensa de tres millones de lempiras, y no Archaga, como sugiere la fotografía viral.