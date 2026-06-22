Es falso que Nasry Asfura ordenó enlistar 5,000 militares hondureños para apoyar a Ucrania

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, solicitó a las Fuerzas Armadas de Honduras enlistar a 5,000 militares hondureños para apoyar al Ejército de Ucrania. Según esas publicaciones, la supuesta orden sería parte de acuerdos alcanzados durante la reciente visita del mandatario hondureño a Ucrania, el 19 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay evidencia oficial que demuestre que Asfura haya acordado el envío de 5,000 militares hondureños a Ucrania. Por el contrario, comunicaciones oficiales del Gobierno y de las Fuerzas Armadas desmintieron esa versión. Además, las FFAA negaron a EH Verifica que se haya emitido una orden de esa naturaleza. “Presidente Nasry Asfura solicita a las FF. AA. enlistar a 5,000 militares hondureños para dar apoyo al Ejército ucraniano tras recientes acuerdos”, dice textualmente una publicación en TikTok que ha sido compartida cientos de veces desde el 20 de junio.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando el primero lanzó una invasión por tierra, mar y aire contra territorio ucraniano. No obstante, las tensiones entre ambos países se remontan a febrero de 2014, tras la anexión rusa de la península de Crimea y el inicio de los enfrentamientos armados en la región del Donbás. Entre los hechos más recientes del conflicto, el 18 de junio de 2026 las fuerzas ucranianas lanzaron durante la noche lo que fue descrito como la mayor ofensiva con drones contra Moscú desde el inicio de la guerra a gran escala. El ataque causó daños en una refinería de petróleo considerada estratégica, provocó incendios y dejó escombros en distintos sectores de la región rusa. En respuesta, Rusia lanzó siete misiles y 239 drones contra territorio ucraniano, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. De acuerdo con autoridades de ambos países, los ataques alcanzaron una vivienda particular, una instalación de infraestructura energética, un hangar y varias instalaciones petroleras ubicadas en las regiones de Kiev y Poltava. En este contexto, Nasry Asfura llegó a Ucrania el 19 de junio de 2026. La visita marcó un hecho histórico al convertirlo en el primer mandatario hondureño en visitar ese país desde su independencia, en agosto de 1991. Como parte de su agenda oficial en Kiev, Asfura rindió homenaje a los defensores ucranianos caídos en combate durante una ceremonia realizada junto al presidente Volodímir Zelenski en un memorial de guerra, según informó LA PRENSA. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con Zelenski para abordar temas relacionados con la cooperación internacional, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y las oportunidades de colaboración económica entre ambas naciones.

No hay tal convenio