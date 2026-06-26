Es falsa la imagen de un perro y un gato sobrevivientes del terremoto en Venezuela: fue generada con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que muestra a un perro y un gato entre los escombros de un edificio. Las publicaciones afirman que ambos animales sobrevivieron al doble terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. La imagen no corresponde al doble sismo ocurrido ese día en Venezuela. En realidad, se trata de una imagen generada con inteligencia artificial. La herramienta de detección Hive Moderation concluyó que existe un 96.1% de probabilidad de que haya sido creada mediante IA. "En medio de la emergencia, un perro y un gato fueron rescatados tras permanecer varias horas dentro de los escombros", dice literalmente parte de una publicación en Facebook, compartida cientos de veces desde el 25 de junio.

El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela, de acuerdo con reportes citados por EL HERALDO. Los sismos causaron daños estructurales en el centro de la capital y el colapso de edificaciones en zonas comerciales y residenciales. Los movimientos telúricos también provocaron daños en los estados de Miranda, Aragua, Carabobo y Trujillo. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, informó de manera preliminar que el desastre dejó al menos 589 muertos y cerca de 2,980 heridos, según un reporte actualizado de EL HERALDO. Los terremotos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y fueron descritos como el evento sísmico más potente y destructivo registrado en Venezuela en más de un siglo. EL HERALDO también reportó que al menos 14 estudiantes hondureños de pregrado y posgrado en Venezuela resultaron afectados por el fenómeno natural. La tragedia ocurre en medio de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, gobernada por una administración interina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

Imagen de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen difundida en redes sociales, se encontraron dos publicaciones (una en X y otra en Facebook ) que mostraron una escena muy similar: un perro y un gato entre escombros, pero atribuidos a contextos distintos. Una fue difundida en diciembre de 2025 y la otra en marzo de 2026. La principal diferencia es que, en esas publicaciones, los animales aparecen iluminados por una linterna, mientras que en la imagen viral atribuida al terremoto en Venezuela se observa una mano humana sobre la cabeza del perro. Estas variaciones levantaron sospechas de que las imágenes habían sido generadas o modificadas con inteligencia artificial. La imagen en la que los animales aparecen iluminados por una linterna fue analizada con la herramienta de detección de contenido generada con IA de DeepAI. El resultado arrojó un 97% de probabilidad de que hubiera sido creado sintéticamente.

Asimismo, la imagen viral atribuida al doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026 fue analizada con Hive Moderation. El resultado indicó un 96.1% de probabilidad de que hubiera sido generada mediante inteligencia artificial.