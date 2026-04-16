Estas imágenes de médicos protestando en el bulevar Fuerzas Armadas son de 2019, no de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales muestra imágenes como si correspondieran a una reciente manifestación de empleados del sector público de la salud ocurrida en abril de 2026. Es engañoso. En realidad, las fotografías corresponden a movilizaciones de médicos y docentes realizadas en mayo de 2019. “El gremio de médicos se mantienen en protesta y bloquean el paso en el bulevar Fuerzas Armadas, en la capital, justo frente al Colegio Médico de Honduras (CMH). La acción responde a una medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, divulgada el 14 de abril de 2026.

Desde el 21 de marzo de 2026, el Colegio Médico de Honduras (CMH) mantiene protestas para exigir el pago de salarios adeudados y la restitución de decenas de médicos despedidos. Tras desacuerdos con autoridades de la Secretaría de Salud, los manifestantes solicitaron una reunión directa con la presidente Nasry Asfura. Las acciones de protesta continuaron y el 14 de abril incluyeron el cierre de los cuatro carriles del bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la sede del CMH. Una situación similar se repitió este 15 de abril frente a Casa Presidencial. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, dijo el 15 de abril que las diferencias deben resolverse en los espacios institucionales y no mediante acciones que afecten la atención a la población.

Fotos de 2019