Estas imágenes de médicos protestando en el bulevar Fuerzas Armadas son de 2019, no de 2026

<b>San Pedro Sula, Honduras</b><br />Una publicación en redes sociales muestra imágenes como si correspondieran a una reciente manifestación de empleados del sector público de la salud ocurrida en abril de 2026.Es engañoso. En realidad, las fotografías corresponden a movilizaciones de médicos y docentes realizadas en mayo de 2019. “El gremio de médicos se mantienen en protesta y bloquean el paso en el bulevar Fuerzas Armadas, en la capital, justo frente al Colegio Médico de Honduras (CMH). La acción responde a una medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, divulgada el 14 de abril de 2026.