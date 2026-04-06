Es falso que diputado Rashid Mejía haya propuesto vender combustible solo por la mañana y noche

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales se mueve un arte gráfico que asegura que el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, presentó una moción para que las gasolineras limiten la venta del combustible únicamente en horarios de mañana y noche como medida de ahorro. Sin embargo, esa afirmación es falsa. Rashid Mejía no ha promovido ninguna iniciativa para restringir la venta de combustibles por horario. En realidad, una moción que impulsa el congresista se refiere a la eliminación del impuesto sobre los combustibles. Rashid Mejía: "MOCIÓN PARA QUE LAS GASOLINERAS SOLO VENDAN GASOLINA EN LA MAÑANA Y LA NOCHE PARA AHORRAR COMBUSTIBLE", dice textualmente en el arte difundido por Facebook, compartido decenas de veces desde el 5 de abril de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sen), a partir del 6 de abril, el país enfrenta un aumento de 6.59 lempiras en la gasolina súper, 6.02 en la regular, y 10.33 lempiras en el diésel. El gobierno mantiene un subsidio del 50% en los últimos dos combustibles. Incluso, consumidores en Tegucigalpa y Comayagua denunciaron escasez de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico durante la Semana Santa. Este incremento en los precios de los combustibles responde principalmente a factores internacionales. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado incertidumbre en el suministro global de petróleo. Esta situación ha afectado rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, provocando un aumento en el precio del barril, que supera los 100 dólares.

Arte manipulado

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Rashid Mejía + moción + mañana y noche + combustible”, sin encontrar resultados en medios confiables ni en cuentas oficiales del Congreso Nacional que respalden la supuesta iniciativa. La misma pesquisa condujo al arte original publicado el 5 de abril de 2026 en la cuenta oficial de EL HERALDO en Facebook, en la que se lee: “Rashid Mejía anuncia moción para reducir impuesto a combustibles ante alza de precios”.