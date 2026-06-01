Aumento salarial del magisterio no fue pactado para el Día del Maestro en septiembre

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que los dirigentes magisteriales aceptaron recibir el aumento salarial hasta septiembre, en el marco del Día del Maestro, tras una reunión con funcionarios del gobierno, entre ellos Emilio Hércules, secretario de Finanzas. Pero la afirmación es falsa. Hasta la fecha de esta verificación, no se ha definido que el reajuste salarial del magisterio será pagado en septiembre. Emilio Hércules, secretario de Finanzas, confirmó en una entrevista que la mesa de diálogo continúa abierta y que se espera que el aumento salarial, junto con el pago de aguinaldos y otras compensaciones, pueda hacerse efectivo en junio. “Las bases aceptaron el aumento para el Día del Maestro”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 31 de mayo de 2026.

El Congreso Nacional aprobó el 21 de abril de 2026 un incremento de 3,700 millones de lempiras al presupuesto de Educación, equivalente a un aumento del 8.7 % en comparación con el año anterior. La ampliación presupuestaria garantiza recursos para un ajuste salarial al sector magisterial; sin embargo, no estableció una fecha específica para el inicio de los pagos. Los docentes esperaban que el incremento salarial comenzara a pagarse a partir de mayo. No obstante, esto no se concretó por diversos factores, como informó previamente El Heraldo. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) anunció un paro nacional de brazos caídos en los centros educativos públicos a partir del 1 de junio, al argumentar incumplimientos relacionados con el ajuste salarial prometido para este año. Por su parte, el presidente Nasry Asfura convocó el 30 de mayo a representantes del magisterio para instalar una mesa nacional de diálogo con el objetivo de alcanzar acuerdos antes de la ejecución de la medida de protesta. Este 1 de junio, varios centros educativos permanecen sin clases debido al paro convocado por sectores del magisterio. Aunque continúan las negociaciones entre representantes docentes y el gobierno, no existe ninguna confirmación oficial de que el aumento salarial será pagado en septiembre, como afirman publicaciones virales que circulan en redes sociales.

No hay fecha pactada

Tras una revisión de medios de comunicación, publicaciones oficiales y búsquedas en la web, no se encontró información verificable que confirme que el aumento salarial del magisterio haya sido acordado para septiembre de 2026 en el marco de la celebración del Día del Maestro. Asimismo, la revisión de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación ( 1 , 2 , 3 ) no arrojó comunicados ni publicaciones que anuncien que el reajuste salarial será pagado en septiembre. Además, mediante una búsqueda con las palabras clave “Emilio Hércules + aumento salarial”, se localizó un video publicado por HCH en Facebook el 1 de junio de 2026. En la entrevista, Emilio Hércules, secretario de Finanzas, confirmó que el Gobierno y los representantes del magisterio mantienen negociaciones para definir la fecha en que se hará efectivo el pago del reajuste salarial. Según la grabación, a partir del minuto 3:25, el funcionario hizo un llamado a las bases magisteriales para reunirse el 2 de junio de 2026 con el propósito de firmar un acuerdo. De acuerdo con sus declaraciones, la propuesta del Gobierno contempla hacer efectivo el reajuste salarial en junio, además del pago del decimocuarto mes y otras compensaciones pendientes.

De igual forma, una revisión de la cuenta oficial de la Presidencia de Honduras en X permitió identificar una publicación del 31 de mayo de 2026 en la que se informa que las mesas de diálogo con el sector magisterial permanecen abiertas.

El diálogo entre el Gobierno de la República y las Bases del Magisterio Hondureño continúa avanzando con importantes propuestas en beneficio de los docentes del país.



Representantes magisteriales destacaron la apertura al diálogo impulsada por el presidente Nasry Asfura y... pic.twitter.com/y9P6q5EQ3u — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) June 1, 2026