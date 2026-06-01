Johana Bermúdez no propuso cobro de L400 en escuelas y colegio públicos

San Pedro Sula, Honduras.

En redes sociales circula una publicación que afirma que la diputada nacionalista Johana Bermúdez presentó una propuesta de ley en el Congreso Nacional para que las escuelas y colegios públicos cobren una mensualidad de 400 lempiras. El post muestra una imagen de Bermúdez vestida con una camisa fucsia frente a un atril, en el área donde se ubica la junta directiva del Congreso Nacional. Es falso. No hay registros públicos de esa supuesta iniciativa legislativa y la parlamentaria negó haberla presentado; además, calificó el contenido como apócrifo. “La diputada cachureca Propuso en el Congreso que en las Escuelas públicas se paguen 400 lempiras de mensualidad”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 30 de mayo.

Propuesta de ley falsa

EH Verifica realizó una revisión en el sitio web y en las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook,Instagram y X, donde habitualmente se publican las mociones y proyectos de ley presentados por los congresistas durante las sesiones legislativas. Tras la verificación, no encontró evidencia de que la diputada nacionalista Johana Bermúdez haya promovido dicha iniciativa. Asimismo, se efectuaron búsquedas textuales de la cita atribuida a Bermúdez en distintos motores de búsqueda, sin hallar resultados más allá de la publicación viral que circula en redes sociales. Este hallazgo sugiere que la supuesta declaración no fue difundida por canales oficiales ni replicada por medios o fuentes confiables. Además, en comunicación con LA PRENSA, Johana Bermúdez aseguró que el proyecto de ley que se le atribuye en redes sociales es falso.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google Lens de la fotografía utilizada en la publicación desinformativa condujo a un video publicado en la cuenta oficial de Facebook de la diputada Johana Bermúdez, acompañado de la descripción: “Creemos firmemente que la educación es la base sobre la que se construye una mejor Honduras...”. El clip fue difundido el 29 de mayo de 2026. En la grabación, la diputada nacionalista dirigía unas palabras a los estudiantes del Centro de Educación Básica Jaime Romero Zúñiga, quienes visitaron el Congreso Nacional en el marco del programa “Congreso de Puertas Abiertas, un encuentro con el futuro”.