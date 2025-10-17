  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

El colapso de este tramo carretero sobre un río ocurrió en Indonesia, no en Honduras

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El hecho ocurrió en marzo de 2025, en una provincia de Indonesia, y no en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz, como aseguran erróneamente algunos usuarios en redes sociales

  • 17 de octubre de 2025 a las 16:10 -
  • Paola Ávila
El colapso de este tramo carretero sobre un río ocurrió en Indonesia, no en Honduras

las intensas lluvias en Honduras han provocado desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos en los suelos e inundaciones.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Un video que circula en redes sociales muestra el derrumbe de un tramo de carretera ubicado encima de un río. La publicación señala que el hecho sucedió en octubre de 2025 en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz.

Sin embargo, es falso, el hecho no se relaciona con la emergencia por lluvias en Honduras. En realidad, las imágenes corresponden a un incidente ocurrido el 23 de marzo de 2025 en Indonesia.

“Santiago de Puringla, La Paz”, dice textualmente el rotulador sobrepuesto en el video compartido en Facebook desde el 15 de octubre de 2025, que ha sido compartido 76 veces.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 17 de octubre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 17 de octubre de 2025.

 (Imagen: Facebook)

Intensas lluvias provocadas por una vaguada en superficie continúan dejando precipitaciones en varias regiones del país, según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Hasta el momento se contabilizan 15 muertes e incontables daños en distintos puntos de Honduras, que permanecen en alerta debido a las intensas lluvias que han provocado desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos en los suelos e inundaciones.

Durante 24 horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene alerta roja para cuatro municipios, amarilla para nueve departamentos y verde para tres, según su boletín más reciente.

Fue en Indonesia

Una búsqueda inversa utilizando la herramienta InVID WeVerify, muestra que el video del colapso de la calle provocado por la corriente del río fue publicado en marzo de 2025 por Garuda TV, un medio de comunicación originario de Indonesia.

En la descripción contiene la frase “PT IIS Ukui, Dusun Tua, Pelalawan, Riau”, que indica una empresa y ubicación: una zona de plantaciones de palma aceitera en el distrito de Pelalawan, provincia de Riau en Indonesia.

@garudatvnews Penampakan sebuah truk melintasi jalan yang hampir putus akibat tergerus arus sungai deras di kawasan kebun sawit PT IIS Ukui, Dusun Tua, Pelalawan, Riau. Hujan deras membuat debit air meningkat, mengancam akses warga sekitar. Kini, pihak berwenang tengah berupaya memulihkan jalur ini agar bisa segera digunakan kembali. Video | Naskah : andreli_48 (instagram) | Awan Editor | Admin: Asas | Filda #garudatv #laporan8 #JalanAmbruk #BanjirPelalawan #HujanDeras #TrukNekat #WaspadaBanjir #PelalawanUpdate ♬ original sound - Garuda TV

Al colocar en Google la frase exacta en idioma indonesio, lleva a otros registros en el que el mismo video fue compartido por medios locales como Tribun Pekanbaru, que especifican que el derrumbe sucedió el 23 de marzo de 2025.

Lo mismo reportó una página de Instagram identificada como Andre Li, cuenta autodenominada de información y entretenimiento. “Momentos en que el camino hacia la plantación de palma aceitera de PT IIS Ukui, en Dusun Tua, subdistrito de Pangkalan Lesung, distrito de Pelalawan, Riau, se interrumpe debido a la fuerte corriente del río”, señala en la descripción.

Por lo tanto, el video que muestra el colapso de un tramo carretero no corresponde al departamento de La Paz, en Honduras, ni está relacionado con la emergencia por lluvias que atraviesa el país. El hecho ocurrió en marzo de 2025, en una provincia de Indonesia.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias