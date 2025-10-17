El colapso de este tramo carretero sobre un río ocurrió en Indonesia, no en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra el derrumbe de un tramo de carretera ubicado encima de un río. La publicación señala que el hecho sucedió en octubre de 2025 en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz. Sin embargo, es falso, el hecho no se relaciona con la emergencia por lluvias en Honduras. En realidad, las imágenes corresponden a un incidente ocurrido el 23 de marzo de 2025 en Indonesia. “Santiago de Puringla, La Paz”, dice textualmente el rotulador sobrepuesto en el video compartido en Facebook desde el 15 de octubre de 2025, que ha sido compartido 76 veces.

Intensas lluvias provocadas por una vaguada en superficie continúan dejando precipitaciones en varias regiones del país, según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Hasta el momento se contabilizan 15 muertes e incontables daños en distintos puntos de Honduras, que permanecen en alerta debido a las intensas lluvias que han provocado desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos en los suelos e inundaciones. Durante 24 horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene alerta roja para cuatro municipios, amarilla para nueve departamentos y verde para tres, según su boletín más reciente.

Fue en Indonesia

Una búsqueda inversa utilizando la herramienta InVID WeVerify, muestra que el video del colapso de la calle provocado por la corriente del río fue publicado en marzo de 2025 por Garuda TV, un medio de comunicación originario de Indonesia. En la descripción contiene la frase “PT IIS Ukui, Dusun Tua, Pelalawan, Riau”, que indica una empresa y ubicación: una zona de plantaciones de palma aceitera en el distrito de Pelalawan, provincia de Riau en Indonesia.

Al colocar en Google la frase exacta en idioma indonesio, lleva a otros registros en el que el mismo video fue compartido por medios locales como Tribun Pekanbaru, que especifican que el derrumbe sucedió el 23 de marzo de 2025.

Lo mismo reportó una página de Instagram identificada como Andre Li, cuenta autodenominada de información y entretenimiento. “Momentos en que el camino hacia la plantación de palma aceitera de PT IIS Ukui, en Dusun Tua, subdistrito de Pangkalan Lesung, distrito de Pelalawan, Riau, se interrumpe debido a la fuerte corriente del río”, señala en la descripción.