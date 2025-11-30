Javier Milei no dijo que los hondureños deben “rugir como leones” contra gobiernos populistas

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Argentina, Javier Milei, una frase en la que supuestamente llama a los hondureños a unirse contra los gobiernos populistas autoritarios y de izquierda. Sin embargo, es falso. EH Verifica determinó que no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Milei. "Queridos amigos hondureños es hora de rugir como leones, solo un pueblo unido hará temblar a los gobiernos populistas autoritarios, ¡ la libertad avanza !", se lee literalmente en el arte compartido en Facebook.

La desinformación circula en el día de las elecciones generales de este 30 de noviembre de 2025, en las que compiten Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD) por la silla presidencial de Honduras.

No hay registro

Una búsqueda en Google con palabras clave "Javier Milei + gobiernos populistas + Honduras + elecciones + 2025" no arrojan resultados que coincidan con la cita difundida. Una revisión de las cuentas oficiales de Javier Milei ( Instagram , X y Facebook ) tampoco muestra ninguna frase similar donde inste a los hondureños a enfrentar gobiernos populistas autoritarios. El único mensaje emitido en referencia al proceso electoral hondureño corresponde al 28 de noviembre, cuando incitó al voto a favor de Nasry Asfura y señaló que el camino hacia la libertad es con la "derrota del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022".

Arte viral

El arte compartido en Facebook no incluye fecha, fuente, logo institucional ni enlace a una declaración verificable. EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la pieza gráfica y comprobó que ha sido publicada desde agosto de 2025 en distintos perfiles que comparten el contenido bajo la misma descripción, una indicio típico en la propagación de desinformación.