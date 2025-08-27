Es apócrifo el cartel que ofrece recompensa en EE UU por la captura de Melvin Cevallos

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales se difunde la imagen de un supuesto cartel que atribuye al Departamento de Estado de Estados Unidos una recompensa de 50 millones de dólares por la información que lleve a la captura del activista del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos. Sin embargo, el contenido es falso. No hay registros ni comunicados oficiales que confirmen que Estados Unidos ofrezca una recompensa por la detención de Cevallos. “RECOMPENSA AUMENTA HASTA 50,000,000 USD PARA INFORMACIÓN QUE CONDUZCA AL ARRESTO DE Melvin Cevallos”, Dice parte del supuesto cartel de X difundido el 26 de agosto de 2025 y con más de 4,000 visualizaciones.

Melvin Cevallos es activista del partido Libertad y Refundación (Libre). Cevallos ha sido una figura central en diversas tomas de instituciones estatales a lo largo del actual gobierno. Estas acciones han sido justificadas, según él, como medidas para defender los intereses de su partido.

Es falso

Una búsqueda inversa con Google Lens de la imagen difundida en la publicación viral no mostró ningún resultado que la vincule a medios de comunicación o fuentes confiables que validen la veracidad del contenido. Asimismo, al revisar el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, no se encontró ningún comunicado oficial que anunciara una recompensa relacionada con el activista del partido de gobierno. Una pesquisa en las redes sociales del Departamento de Estado ( Facebook y X ) mostró un cartel similar de la agencia federal publicada el 7 de agosto de 2025 que aumentaba la recompensa a 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, similar al que se le atribuye a Cevallos.

Sobre la imagen

Aunque la imagen copia el estilo de los carteles oficiales de recompensas del gobierno de Estados Unidos, un análisis visual muestra que la tipografía y los colores del afiche de Cevallos evidencian alteraciones digitales. En la publicación viral se modificaron y añadieron letras diferentes al cartel original, lo que genera diferencias respecto al cartel oficial emitido por el gobierno norteamericano.

En conclusión, es falso que Estados Unidos ofrezca 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del activista Melvin Cevallos.