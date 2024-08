Urgen a medio millón de migrantes a inscribirse en nuevo plan de legalización de Biden

Destacó que el plan de regularización “creará mayo eficiencia en el sistema d e inmigración y se centrará en los no ciudadanos que contribuyen y tienen conexiones duraderas dentro de las comunidades estadounidenses en todo el país”.

La tarifa es de 580 dólares por persona elegible y no se aceptarán solicitudes de exención para los inmigrantes de bajos recursos.

Los indocumentados que fueron deportados con anterioridad o tienen récord criminal no serán admitidos.

El programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), anunciado en junio pasado por la Casa Blanca, se apoya en el llamado “ parole in place” , que otorga un permiso temporal para permanecer en EEUU, ofreciendo protección frente a l a deportación.

Pero no todos los sectores han aplaudido el programa del Gobierno Biden. Sectores ultraconservadores han amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración de utilizarlo como parte de la campaña de los demócratas para retener la Presidencia.

“Tenemos que aprovechar esta oportunidad. No sabemos qué pasará en las elecciones de noviembre y podemos quedarnos nuevamente por fuera”, dijo a EFE Guadalupe Anguiano, una inmigrante mexicana de 21 años, que es elegible para el programa.

La joven contrajo matrimonio con su novio de adolescencia el 15 de junio a dos días de que se venciera la fecha de elegibilidad. La migrante califica como “un milagro” que pudiera beneficiarse del programa.

“Mi esposo es hijo de inmigrantes y me dijo casémonos, no podemos dejar que un sistema de inmigración fallido nos separe. Vamos a dar la lucha”, cuenta la inmigrante que llegó a los 3 años de edad al país y no calificó para el programa de Acción Diferida (DACA).

El mensaje de urgencia para los inmigrantes elegibles se ha extendido por todo el país. La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), que agrupa a más de 75 organizaciones de derechos de inmigrantes y refugiados en 42 estados, hizo este lunes un llamado para que se aproveche la oportunidad.

Los activistas también aprovecharon para hacer nuevamente un llamado para que el Congreso apruebe una reforma migratoria que de un camino a la ciudadanía a los cerca de 12 millones de indocumentados que viven en el país.

“Aunque este alivio será transformador para miles de individuos y familias, es solo parte de las soluciones necesarias que ofrecen alivio y estabilidad a todos los miembros de nuestras comunidades. El pueblo estadounidense quiere soluciones humanas que prioricen un camino hacia la ciudadanía para todos”, puntualizó Nicole Melaku, directora de NPNA. EFE