21 Coffee y Fundación 321, sueño de una hondureña para servir a personas Down

Los Ángeles, California.

Pero para lograrlo, Yojana supo que debía encontrar una fuente de ingresos sostenible. Así surgió 21 Coffee, una cafetería con sede en Los Ángeles, California, inspirada en el cromosoma extra que tienen las personas con síndrome de Down, y en Anthony.

“El proyecto nació de mi amor por el café y por mi hijo. No fue fácil. Me dijeron que estaba loca cuando compartí la idea, incluso me estafaron. Pero mi esposo, Eric Fombona, siempre me apoyó”, recuerda.

La cafetería no solo genera ingresos para la fundación, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro y concientización. En octubre, durante el Mes de la Concientización sobre el síndrome de Down, y en marzo, para la celebración del día internacional, muchas personas se acercan, compran café y se suman a la causa.