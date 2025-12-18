Cómo construir un uso consciente de la tecnología desde la infancia

Honduras.

Especialistas en educación digital y crianza advierten sobre la importancia de fomentar una higiene digital sólida desde edades tempranas, como una herramienta clave para que niños y adolescentes se mantengan equilibrados, seguros y con mayor control de su vida en línea. En un contexto donde las infancias crecen rodeadas de pantallas, dispositivos inteligentes y aplicaciones con inteligencia artificial, distintas iniciativas de educación digital señalan la necesidad de promover un uso consciente de la tecnología desde los primeros años. El objetivo es que los niños no sean usuarios pasivos, sino que aprendan a tomar decisiones informadas sobre lo que consumen y comparten en Internet. ESET y Digipadres analizan cómo desarrollar una sólida higiene digital desde pequeños, ayuda a los niños a mantenerse equilibrados, seguros y en control de su vida en línea.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024, realizado con 280.000 adolescentes en 44 países, reveló que el uso problemático de redes sociales aumentó del 7 % en 2018 al 11 % en 2022, con mayor impacto en las niñas (13 %) que en los niños (9 %). En la misma línea, investigaciones de la Academia Americana de Pediatría concluyen que reducir el tiempo frente a pantallas, en lugar de eliminarlo por completo, mejora el bienestar de manera más consistente. Desde programas orientados a familias y docentes explican que la higiene digital implica enseñar a los niños a usar la tecnología de forma intencionada, estableciendo límites claros desde pequeños. En este proceso, el ejemplo de los adultos resulta determinante para la formación de hábitos digitales saludables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El momento en que los niños empiezan a usar la tecnología es importante, pero también lo es cuánto y cuándo. No hay una regla única para todas las familias, pero los más pequeños son los que necesitan más estructura. Para los infantes, el tiempo frente a la pantalla debe limitarse a momentos breves y con un propósito, como videollamadas con familiares”, señala Camilo Gutiérrez Amaya, especialista de ESET en investigación en seguridad digital para América Latina.

Entre los puntos clave para las familias se destacan:

Conciencia digital: enseñar a niños y adolescentes a usar la tecnología con propósito. Ejemplo parental: los hábitos de los adultos influyen directamente en los más pequeños. Equilibrio: combinar actividades en línea con descansos activos y experiencias fuera de la pantalla. Desintoxicación digital: debe ser una oportunidad para reflexionar y recuperar el control, no un castigo.