Cómo construir un uso consciente de la tecnología desde la infancia

Especialistas en educación digital y crianza advierten sobre la importancia de fomentar una higiene digital sólida desde edades tempranas, como una herramienta clave para que niños y adolescentes se mantengan equilibrados, seguros y con mayor control de su vida en línea.
En un contexto donde las infancias crecen rodeadas de pantallas, dispositivos inteligentes y aplicaciones con inteligencia artificial, distintas iniciativas de educación digital señalan la necesidad de promover un uso consciente de la tecnología desde los primeros años. El objetivo es que los niños no sean usuarios pasivos, sino que aprendan a tomar decisiones informadas sobre lo que consumen y comparten en Internet.
ESET y Digipadres analizan cómo desarrollar una sólida higiene digital desde pequeños, ayuda a los niños a mantenerse equilibrados, seguros y en control de su vida en línea.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024, realizado con 280.000 adolescentes en 44 países, reveló que el uso problemático de redes sociales aumentó del 7 % en 2018 al 11 % en 2022, con mayor impacto en las niñas (13 %) que en los niños (9 %). En la misma línea, investigaciones de la Academia Americana de Pediatría concluyen que reducir el tiempo frente a pantallas, en lugar de eliminarlo por completo, mejora el bienestar de manera más consistente.
Desde programas orientados a familias y docentes explican que la higiene digital implica enseñar a los niños a usar la tecnología de forma intencionada, estableciendo límites claros desde pequeños. En este proceso, el ejemplo de los adultos resulta determinante para la formación de hábitos digitales saludables.
“El momento en que los niños empiezan a usar la tecnología es importante, pero también lo es cuánto y cuándo. No hay una regla única para todas las familias, pero los más pequeños son los que necesitan más estructura. Para los infantes, el tiempo frente a la pantalla debe limitarse a momentos breves y con un propósito, como videollamadas con familiares”, señala Camilo Gutiérrez Amaya, especialista de ESET en investigación en seguridad digital para América Latina.
Entre los puntos clave para las familias se destacan:
Conciencia digital: enseñar a niños y adolescentes a usar la tecnología con propósito.
Ejemplo parental: los hábitos de los adultos influyen directamente en los más pequeños.
Equilibrio: combinar actividades en línea con descansos activos y experiencias fuera de la pantalla.
Desintoxicación digital: debe ser una oportunidad para reflexionar y recuperar el control, no un castigo.
Respecto a la desintoxicación digital, tomarse pausas breves de las pantallas puede ayudar tanto a niños como a adultos a redefinir sus hábitos, siempre que se realice en el momento adecuado. Jarmila Tomková, psicóloga infantil, advierte que este proceso debería implementarse solo después de establecer rutinas digitales saludables. “De lo contrario, podría resultar más perjudicial que beneficioso”, afirma.
Entre las recomendaciones para construir un uso consciente de la tecnología, los especialistas coinciden en la importancia de iniciar conversaciones sobre seguridad digital desde edades tempranas, establecer acuerdos familiares visibles que incluyan a todos los integrantes del hogar y promover actividades físicas y al aire libre como contrapeso a la sobrecarga digital.
“Los hábitos digitales saludables empiezan con el equilibrio, la conciencia y el ejemplo de los padres. Los niños imitan lo que ven. Establecer límites y cumplirlos es una de las lecciones más poderosas que se les puede dar”, reflexiona Luis Lubeck, mentor educativo y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Argentina Cibersegura, dedicada a la educación digital.
Existen iniciativas regionales que ofrecen materiales y recursos para acompañar a madres, padres y docentes en el cuidado de los niños en Internet, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos del entorno digital y fortalecer el diálogo y la supervisión en el hogar.