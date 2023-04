Un ganador de concurso mundial de fotografía rechaza su premio tras revelar que utilizó IA

La mencionada competencia es uno de los concursos más reconocidos en el mundo de la fotografía, junto con los Pulitzer . Creado por la Organización Mundial de Fotografía y patrocinado por Sony , este premio llamó la atención en su última edición, y no solo por la calidad de sus fotografías, sino de lo que acontecería en su más reciente edición.

En la categoría de Creatividad premiaron al fotógrafo alemán Boris Eldagsen por The Electrician, una imagen de la serie Pseuodomnesia que no sabían que había sido generada completamente mediante inteligencia artificial. Además de rechazar el premio, Eldagsen dijo que usó la imagen para probar la competencia y crear una discusión sobre el futuro de la fotografía.

Usando el lenguaje visual de la década de 1940, Boris Eldagsen explicó que sus imágenes son como “falsos recuerdos de un pasado, que nunca existió, que nadie fotografió” y que “fueron imaginadas por lenguaje y reeditadas más entre 20 y 40 veces a través de generadores de imágenes de IA, combinando técnicas de ‘inpainting’, ‘outpainting’ y técnicas de susurro rápido”.

Cuando anunciaron que The Electrician era la fotografía ganadora, Eldagsen agradeció y mencionó que era un momento histórico, “ya que es la primera imagen generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía”.

Asimismo, expresó que “quiero acelerar el proceso de los organizadores del premio para que se den cuenta de estas diferencias y creen concursos separados para las imágenes generadas por IA; las imágenes creadas con esta inteligencia y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no puedo aceptar este premio”.

Boris Eldagsen admitió que se postuló para averiguar si las competiciones estaban preparadas para que ingresen imágenes de IA. “Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el ámbito de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”.

Tras rechazar el premio, Sony World Photography Award eliminó el trabajo de Eldagsen de su página web y exposición. El fotógrafo alemán comentó que nadie de la organización se comunicó con él y que es extraño que “no quieran hablar del elefante rosa que obviamente está parado en la habitación”. Y sentenció: “El próximo año recibirán inundaciones de aplicaciones con imágenes de IA en todas sus categorías de documentales. ¡Buena suerte tratando de diferenciar las fotos auténticas de las imágenes generadas por Midjourney v7!”.