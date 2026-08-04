El auge de la banca en línea en Honduras: beneficios y desafíos de seguridad

El crecimiento de la banca en línea en Honduras es innegable. A casi 20 años de su ingreso al mercado financiero nacional, el contraste es notable. La necesidad de mover los activos de manera fácil y confiable es lo que ha impulsado las transacciones electrónicas y obligado a los comercios a actualizarse. Sin embargo, a la par del auge tecnológico ha crecido la vulnerabilidad al fraude, su mayor desafío.

Según datos de Intel 471, empresa especializada en ciberseguridad bancaria, entre enero y diciembre de 2025, se perdieron alrededor de 90 millones de dólares en América Latina a través de ataques con virus. Por ello, tal como se refleja en la página de ExpressVPN, es necesario utilizar recursos tecnológicos para hacer uso de nuestras cuentas y productos bancarios, pero esto profundizaremos más adelante en este artículo sobre los beneficios y desafíos de la banca en línea en Honduras.

El auge de la banca en línea en Honduras

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 57% de los usuarios en Honduras prefiere realizar operaciones electrónicas frente a utilizar dinero físico. Esto se deriva principalmente de la inseguridad y el riesgo de contar con efectivo para hacer cualquier tipo de transacción.

Para tener una idea, en los últimos 7 años alrededor de 2.5 millones de lempiras se han movilizado a través del sistema ACH Pronto, según datos del Centro de Procesamiento Interbancario (Ceproban). Disminuyendo así la cantidad de transacciones que se realizan a través de taquillas o cheques.

Cabe destacar que todas las transacciones electrónicas realizadas a través de pasarelas de pago y proveedores de servicio de pagos electrónicos son monitoreadas y reguladas. Por tanto, todo el dinero que se moviliza a través de estos medios está respaldado lo cual aumenta la confianza e impulsa su utilización entre los consumidores.

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Beneficios y desafíos de seguridad de la banca online en Honduras

Beneficios de la banca online en Honduras

La automatización de los servicios bancarios no solo ha ayudado a los tarjetahabientes a ahorrar tiempo y cuidar de sus activos, sino que ha permitido romper sus propios límites. El hecho de poder enviar y recibir remesas sin intermediarios y al instante es una de las mayores ventajas de la digitalización.

Si tienes una cuenta con banca electrónica activa también podrás:

☑ Pagar tus servicios de agua, electricidad, internet e impuestos.

☑ Transferir dinero entre cuentas de otros bancos de forma inmediata.

☑ Consultar tus movimientos y saldo al instante donde te encuentres.

Control total de tu dinero las 24 horas.

Además recientemente, las principales entidades bancarias del país han incluido el servicio de pagos y retiros a través de QR. Uno de los primero en contar con esta innovación fue el Banco Atlántida que introdujo la posibilidad de retirar dinero en efectivo en los ATM y Multi ATM sin tarjeta de débito

Desafíos de seguridad de la banca online en Honduras

Hay muchos desafíos en torno a la automatización y digitalización de los servicios bancarios. Uno de ellos y se podría decir que el principal es el desconocimiento y la desconfianza hacia el servicio. Según el informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el 9.6% evita los servicios electrónicos por temor y al menos el 26% lo hace porque no maneja los sistemas necesarios.

Por otro lado, los problemas de conectividad, el acceso a dispositivos móviles Android o Apple y la baja penetración del internet en las zonas rurales y el interior del país, son los mayores frenos que presenta la banca a nivel estructural.

En cuanto al servicio y disposición de parte de las entidades, a pesar de los avances, sigue generando descontento principalmente por las fallas operativas, las altas comisiones por transacciones y los ataques de hackers a la banca en línea.

Como ves, el avance tecnológico y el auge de la banca en línea en Honduras es notable pero la relación entre beneficios y desafíos es considerable. Los usuarios ya disfrutan de muchos servicios pero aún el país debe trabajar en globalizar los servicios de internet para lograr que más personas disfruten de los beneficios de la digitalización de la banca. Asimismo, es imperativo que se refuercen las medidas de seguridad y la gente aprenda a asegurar sus datos y proteger sus cuentas y productos en línea.