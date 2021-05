WhatsApp posterga nuevamente la aplicación de sus nuevas políticas de privacidad

Redacción.

WhatsApp, el servicio de mensajería propiedad de Facebook, anunció el viernes un nuevo aplazamiento de la aplicación estricta de las nuevas reglas de privacidad que, según los críticos, podría ampliar la recopilación de datos de sus 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.



La empresa californiana ya había pospuesto tres meses, hasta el 15 de mayo, la implementación de las nuevas condiciones de uso de WhatsApp ante el clamor de muchos usuarios, preocupados por la idea de que el sistema de mensajería no comparta más datos con su empresa matriz Facebook.



WhatsApp dijo en su sitio el viernes que no cortaría directamente el acceso a los usuarios que rechazaran los nuevos términos, pero que continuaría enviándoles recordatorios.



Según la plataforma, las nuevas reglas cambian la forma en que los anunciantes que usan WhatsApp para comunicarse con sus clientes pueden compartir datos con Facebook.



Pero para sus críticos, tal cambio abre la puerta a un intercambio de datos más amplio con Facebook.



"Nadie borrará sus cuentas o perderá la capacidad de usar WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", dijo la plataforma el viernes.



Pero los usuarios recibirán recordatorios "persistentes" sobre la nueva política y se arriesgarán a perder algunas funciones con el tiempo si no están de acuerdo con los nuevos términos.



Podrán también continuar por un tiempo recibiendo llamadas de audio y video sin poder acceder a su lista de mensajes. Tras varias semanas, ya no podrán recibir mensajes ni llamadas.



Este contratiempo respecto de las políticas de privacidad de WhatsApp ha sido descrito por Facebook como un malentendido sobre los esfuerzos para atraer empresas a la plataforma.



Pero ilustra las preocupaciones actuales que rodean las políticas de privacidad y protección de datos del gigante tecnológico.