Golpe a los ‘influencers’: Instagram quita los ‘likes’

Redacción LP

Ya se los había advertido.

Los usuarios de Instagram, comenzaron a notar desde este miércoles que la red social eliminó el contador de ´likes´ de sus publicaciones, lo que supone un duro golpe para los “influencers”.

Este contador de “me gusta”, era una especie de moneda de cambio que estos usuarios intercambiaban con ciertos anunciantes, quienes les pagaban cantidades de dinero por una publicación que provocara muchos “likes”.

Instagram justificó su decisión en una publicación de su cuenta de Twitter, en el que explicó que “queremos que tus amigos se centren en las fotos y videos que compartes, no en cuántos "me gusta" reciben”.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka