“Yo tuve la culpa, los dejé solos”: padre de hermanos asesinados en Copán

Don Pablo Orellana, padre de los hermanos asesinados en Copán, llegó a la morgue de San Pedro Sula para reclamar los cuerpos de sus pequeños.

Con evidente pesar y cabizbajo, Orellana se responsabilizó de lo que había ocurrido, diciendo que él se confió, dejó solo a los niños y jamás se imaginó que algo terrible les pasaría.

“Yo tuve la culpa por dejarlos solos. A uno nunca se le viene a la cabeza que puede pasar algo. Yo bien echo de ver que tuve la culpa porque los dejé solos”, lamentó el acongojado padre.

De la misma manera, comentó que no tiene idea de quién o quiénes pudieron haber cometido el doble crimen, pues, según dijo, ni él ni su familia tienen enemigos.

Aunque, don Pablo mencionó que en su comunidad habían hombres que presuntamente “querían” a su niña de apenas 14 años, pero no tiene indicios de si alguno de ellos fue quien la mató junto a su hermano de 11.

“Eran muchachos, habían veces que me decían ‘suegro’, pero yo me lo tomaba como broma. Yo nunca pensé que le pasara eso a mi hija, nunca pensé (...). Tal vez ella no quería ni a uno ni a otro y por eso cometieron ese error”, prosiguió.

Lea también: Cuerpos de hermanos habrían sido dados “a los cocodrilos”, según madre