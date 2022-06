Cuerpos de hermanos habrían sido dados “a los cocodrilos”, según madre

Candy Aguilar, madre de los dos hermanos hallados muertos en Choloma, reveló que, según palabras de los captores de sus hijos, las partes de sus cuerpos fueron dadas a cocodrilos.

“Me dijeron que no buscara más porque los restos se los habían dado a comer a los cocodrilos”, fueron las declaraciones de la angustiada madre, de acuerdo con la información recogida por TSi.

A su vez, mencionó que sus vástagos eran jóvenes que no se metían con nadie y que en ningún momento le dijeron que tenían enemigos o amenazas de muerte.

“Ellos no andaban en malos pasos, ellos andaban trabajando. No me explico por qué me les hicieron tanto daño si ellos no se metían con nadie”, sostuvo.

