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Dos jóvenes mueren en accidente de motocicletas en Langue, Valle

Dos jóvenes murieron en un accidente entre motocicletas en Langue, Valle. La comunidad expresó su dolor ante la tragedia

Dos jóvenes mueren en accidente de motocicletas en Langue, Valle

Agustín Flores, conocido como “Tingo”, y Alex Rubisteen Godínez Ordóñez.

 Foto: redes sociales
Valle, Honduras.

Dos jóvenes perdieron la vida este viernes en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Langue, departamento de Valle, tras el impacto entre dos motocicletas.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Alex Rubisteen Godínez Ordóñez y Agustín Flores, conocido como “Tingo”.

Al lugar del accidente llegaron familiares, amigos y pobladores, quienes entre lágrimas y gritos lamentaron lo ocurrido.

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Las autoridades se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se espera el informe policial correspondiente para determinar las causas del accidente.

Mientras tanto, la comunidad de Langue ha expresado su pesar y ha compartido decenas de notas de duelo en memoria de los jóvenes fallecidos.

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Redacción La Prensa
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