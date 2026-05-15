Dos jóvenes mueren en accidente de motocicletas en Langue, Valle

Valle, Honduras.

Dos jóvenes perdieron la vida este viernes en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Langue, departamento de Valle, tras el impacto entre dos motocicletas.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Alex Rubisteen Godínez Ordóñez y Agustín Flores, conocido como “Tingo”.

Al lugar del accidente llegaron familiares, amigos y pobladores, quienes entre lágrimas y gritos lamentaron lo ocurrido.