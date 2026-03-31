Ultiman a joven en zona turística a orillas del río Humuya en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro.

La madrugada de este martes 31 de marzo se reportó la muerte violenta de un hombre en las riberas del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Walter Alonso Andrade, de 32 años de edad, quien se encontraba en una zona turística cuando fue atacado a disparos.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades a través de la línea del Sistema Nacional de Emergencias del 911 (SNE-911) a las 2:30 de la madrugada tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Luego de la denuncia, agentes de la Policía Nacional de Honduras llegaron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes en cuanto al caso. Al llegar al lugar, Andrade ya no presentaba signos vitales.