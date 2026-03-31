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Ultiman a joven en zona turística a orillas del río Humuya en Santa Rita, Yoro

La víctima fue identificada como Walter Alonso Andrade, de 32 años de edad, quien se encontraba en una zona recreativa cuando fue atacado a disparos

Ultiman a joven en zona turística a orillas del río Humuya en Santa Rita, Yoro

Fotografía en vida de Walter Alonso Andrade.

 Foto: Redes sociales
Santa Rita, Yoro.

La madrugada de este martes 31 de marzo se reportó la muerte violenta de un hombre en las riberas del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Walter Alonso Andrade, de 32 años de edad, quien se encontraba en una zona turística cuando fue atacado a disparos.

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De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades a través de la línea del Sistema Nacional de Emergencias del 911 (SNE-911) a las 2:30 de la madrugada tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Luego de la denuncia, agentes de la Policía Nacional de Honduras llegaron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes en cuanto al caso. Al llegar al lugar, Andrade ya no presentaba signos vitales.

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Posteriormente, las autoridades acordonaron la zona para realizar el respectivo levantamiento cadavérico de ley. En la escena del crimen fueron encontrados varios casquillos de bala, los cuales fueron requeridos como parte de las evidencias para ser analizados.

Hasta el momento no se ha determinado el posible motivo del crimen ni tampoco se ha identificado a los responsables de este hecho violento que sucedió frente a las champas ubicadas cerca de la Plaza Típica La Amistad, una zona turística de Santa Rita.

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Redacción La Prensa
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