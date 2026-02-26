  1. Inicio
  2. · Sucesos

Accidente de camión militar deja varios heridos en Morocelí

Un camión militar volcó en la carretera de Danlí-Tegucigalpa, frente a La Tolva. Reportan varios militares heridos tras el accidente

Accidente de camión militar deja varios heridos en Morocelí

Camión militar se accidenta frente a un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Tolva.

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Un camión militar sufrió un accidente la mañana de este jueves en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa, a la altura del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Tolva, en el municipio de Morocelí, El Paraíso.

De manera preliminar se informó que varios militares resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha detallado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

Las causas del incidente aún no han sido establecidas por las autoridades. Tampoco se ha precisado a qué batallón pertenecen los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en el percance.

En redes sociales circularon imágenes y videos que muestran el vehículo accidentado y a personas que intentaban auxiliar a los afectados mientras llegaban los equipos de emergencia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un comunicado oficial con más detalles sobre lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias