Capturan en Tegucigalpa a nicaragüense acusado de asesinato; será extraditado

Tegucigalpa, Honduras.

Un ciudadano nicaragüense fue capturado este jueves por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, a través de la Unidad de Interpol, tras confirmarse que era solicitado por la justicia de Nicaragua por su presunta participación en los delitos de asesinato y portación de armas de fuego.

La subinspectora Joselin Mairena, portavoz de la Policía Nacional, informó que el arresto se realizó luego de verificar la información del requerido en los sistemas internacionales de Interpol.

"La Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Interpol, ha logrado capturar a un ciudadano nicaragüense solicitado por su país de origen, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, portación o tenencia de armas de fuego o municiones", declaró Mairena.