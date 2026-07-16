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Capturan en Tegucigalpa a nicaragüense acusado de asesinato; será extraditado

El ciudadano nicaragüense es acusado en su país natal por su presunta participación en los delitos de asesinato y portación de armas de fuego

Capturan en Tegucigalpa a nicaragüense acusado de asesinato; será extraditado

La DPI capturó en Tegucigalpa a un ciudadano nicaragüense buscado por varios delitos. Será entregado a las autoridades de su natal país.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Un ciudadano nicaragüense fue capturado este jueves por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, a través de la Unidad de Interpol, tras confirmarse que era solicitado por la justicia de Nicaragua por su presunta participación en los delitos de asesinato y portación de armas de fuego.

La subinspectora Joselin Mairena, portavoz de la Policía Nacional, informó que el arresto se realizó luego de verificar la información del requerido en los sistemas internacionales de Interpol.

"La Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Interpol, ha logrado capturar a un ciudadano nicaragüense solicitado por su país de origen, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, portación o tenencia de armas de fuego o municiones", declaró Mairena.

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Según explicó la funcionaria, durante el procedimiento las autoridades comprobaron que el detenido tenía una orden de captura vigente emitida por los Juzgados del Distrito Penal de Audiencia de Chinandega, Complejo Judicial de Nicaragua.

La orden judicial fue librada el 24 de febrero del presente año, por lo que las autoridades hondureñas activaron el procedimiento correspondiente para su entrega a las autoridades del país vecino.

Mairena indicó que, una vez cumplidos los procedimientos legales en Honduras y tras la lectura de sus derechos como imputado, el ciudadano será expulsado del territorio nacional para ser entregado a las autoridades nicaragüenses.

La Policía Nacional señaló que el traslado será coordinado por Interpol Honduras con las autoridades del vecino país, quienes recibirán al detenido en un punto fronterizo para continuar el proceso judicial en su contra.

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Redacción La Prensa
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