Capturan a dos salvadoreños y una nicaragüense por presuntos asaltos en buses de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

"Ya nos cansamos, por suerte la Policía llegó; si no, los topamos. Estamos cansados de tanto asalto en la mañana, tarde y en la noche", expresó uno de los conductores de la ruta afectada.

La intervención se produjo tras las denuncias de conductores del transporte público, quienes manifestaron estar cansados de los constantes robos que, según afirmaron, ocurren a distintas horas del día.

Dos ciudadanos salvadoreños y una mujer de nacionalidad nicaragüense fueron requeridos la mañana de este jueves por las autoridades, luego de ser señalados por conductores y pasajeros como presuntos asaltantes de buses de la ruta Torocagua-Plaza , en Tegucigalpa.

Durante el requerimiento policial, la mujer de nacionalidad nicaragüense aseguró que no conoce a los dos ciudadanos salvadoreños con quienes fue detenida y afirmó desconocer las razones de su captura.

"Yo no los conozco a ellos", manifestó la nicaragüense, al tiempo que afirmó no saber por qué estaba siendo requerida por las autoridades.

Una pasajera también relató que ha sido víctima de la delincuencia en esa ruta y señaló que los sospechosos presuntamente participaban en los asaltos denunciados.

"Sí, a mí me han asaltado varias veces. No, no los conozco, pero sí andaban asaltando", declaró la capitalina.

Asimismo, un ayudante de uno de los buses afirmó que, durante uno de los hechos delictivos, fue agredido por presuntamente intentar oponerse a los asaltantes. "Me rajaron la cabeza", relató al referirse al asalto.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente, mientras se desarrollan las investigaciones que determinarán su posible responsabilidad en los hechos denunciados.