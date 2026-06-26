Ola de asaltos y robos desata el terror en la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Una creciente ola de inseguridad mantiene bajo zozobra al personal médico y administrativo de la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba, Atlántida, cuyos trabajadores aseguran que "ya no aguantan" los constantes robos y asaltos a mano armada de los que han sido víctimas. El hecho más reciente ocurrió hace unos días, cuando un hombre armado ingresó, a plena luz del día, al área de vacunación. Según el personal, el individuo encañonó y despojó de sus pertenencias al equipo de enfermería que se encontraba laborando.

A este incidente se suma otro ocurrido recientemente, cuando personas desconocidas burlaron el perímetro de las instalaciones y sustrajeron un parlante y otros objetos de valor. Los trabajadores sostienen que las instalaciones de la Región Metropolitana de Salud se han convertido en un "blanco fácil para la delincuencia" debido a las condiciones de inseguridad. El complejo abarca aproximadamente una manzana completa y está conformado por varios edificios; sin embargo, durante el día no cuenta con personal de vigilancia ni guardias en los accesos. Por la noche únicamente permanece un vigilante, cuya presencia resulta insuficiente para resguardar la extensión del terreno.