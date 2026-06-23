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Dejan libres a presuntos asaltantes porque no llegaron a denunciarlos
La policía capturó a dos jóvenes en La Ceiba por el delito de asalto, giró un comunicado para que las personas afectadas llegaran a denunciarlos, pero nadie llegó y fueron puestos en libertad.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 15:06
-
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