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Dejan libres a presuntos asaltantes porque no llegaron a denunciarlos

La policía capturó a dos jóvenes en La Ceiba por el delito de asalto, giró un comunicado para que las personas afectadas llegaran a denunciarlos, pero nadie llegó y fueron puestos en libertad.

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