Atacan a balazos a un candidato a alcalde en Azacualpa, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

En horas de la mañana de este martes se registró un atentado contra Nelson Bueso , candidato a alcalde del Partido Liberal , en Azacualpa, Santa Bárbara.

Según la información preliminar, Bueso iba a bordo de su vehículo cuando fue atacado a disparos. Aún se desconoce el sector en el que ocurrió el atentado.

Nelson Bueso fue trasladado de emergencia a un centro médico privado en San Pedro Sula, según testimonios de allegados, se encuentra estable y fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen, ni los posibles agresores.

El alcalde publicó ayer en redes sociales su presencia en una cuadrangular juvenil de fútbol en la Comunidad de Laguna Verde de Azacualpa, como candidato de su caravana política previa a las elecciones generales del 30 de noviembre.