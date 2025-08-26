  1. Inicio
Atacan a balazos a un candidato a alcalde en Azacualpa, Santa Bárbara

Nelson Bueso, candidato a alcalde del Partido Liberal en Azacualpa, Santa Bárbara, sufrió un atentado y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Santa Bárbara, Honduras.

En horas de la mañana de este martes se registró un atentado contra Nelson Bueso , candidato a alcalde del Partido Liberal , en Azacualpa, Santa Bárbara.

Según la información preliminar, Bueso iba a bordo de su vehículo cuando fue atacado a disparos. Aún se desconoce el sector en el que ocurrió el atentado.

Nelson Bueso fue trasladado de emergencia a un centro médico privado en San Pedro Sula, según testimonios de allegados, se encuentra estable y fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen, ni los posibles agresores.

El alcalde publicó ayer en redes sociales su presencia en una cuadrangular juvenil de fútbol en la Comunidad de Laguna Verde de Azacualpa, como candidato de su caravana política previa a las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Como a la alcaldía, me comprometo a impulsar el deporte, porque quiero ver a nuestra niñez y juventud creciendo con valores, energía y esperanza", expresó Nelson Bueso en su última publicación en redes sociales.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal se pronunción ante el atentado contra Bueso y manifestó en redes sociales: "Nuestra solidaridad y oraciones están con el candidato liberal de Azacualpa, Santa Bárbara, Nelson Bueso. La violencia política nunca será aceptable".






Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

